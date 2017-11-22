Первое дерби «Зенитов» в Суперлиге: бешеный рекорд Казани прерван

Ровно два года с последнего поражения

К главному дерби чемпионата в Петербурге подошли в хорошей готовности. «Зенит» как раз выбрался из ямы в четыре поражения подряд, одержал столько же побед и забрался на четвертое место. Для первого сезона пока даже неплохо, но в будущем ожидания от команды будут куда выше. От петербуржцев ждут серьезной конкуренции с казанскими одноклубниками. Те уже забыли, что это такое — проигрывать. Конечно, периодически команда Владимира Алекно может оступиться на международной арене, но во внутреннем чемпионате она последний раз проигрывала ровно 22 ноября 2015-го. За это время набралось 64 игры с победами. Сюда еще можно добавить два выигранных матча из прошлогоднего розыгрыша плей-офф.

Два «Зенита» успели встретиться друг с другом еще до чемпионата. Более того, в той игре победили петербуржцы. Но это была предварительная стадия Кубка России, на которой все решалось по итогам двухкругового турнира. Обе команды прошли в полуфинальный раунд, и там петербуржцы уже выбыли из борьбы за трофей. А у казанцев в декабре будет очередной «Финал четырех».

Не без военных

Первая встреча «Зенитов» прошла в Академии имени Вячеслава Платонова. Поскольку это была лишь кубковая игра, большого ажиотажа она не вызвала, и не потребовались такие серьезные меры, как закрытие входа на арену. С таким там уже сталкивались, когда казанцев принимало «Динамо-ЛО» в прошлом году. На чемпионат петербургский клуб заявил второй площадкой «Сибур Ареной», и было бы странно, если бы зенитовское дерби прошло не здесь.

На Крестовском острове привыкли, что до «Сибур Арены» и стадиона футбольного «Зенита» можно доехать на шаттлах. На волейбол такая функция недоступна, и приходится гулять через парк. Но ради такого именитого соперника можно и перетерпеть холодную петербургскую погоду, и на это решились очень многие. Арену заполнили шесть тысяч человек, что на тысячу меньше официальной вместимости объекта. Хотя не удалось избежать такой национальной забавы, как забить сектор военнослужащими. Не все из них досидели до конца четырехсетового матча. Распорядок дня у военных все-таки жесткий.

Зал болел полностью и из игры не выключался. Сотни раз болельщики кричали «Эйс!» подающим петербургского «Зенита», как было написано на их хлопушках. Как после матча скажет сам Алекно: ради такой атмосферы команда и должна быть. Только остается решить вопрос: почему на места со столиками, которые все-таки предназначаются журналистам, продают билеты для обычных болельщиков?

«Ничего не получилось»

Когда казанцы в первом сете оторвались на пять очков, можно было подумать, что петербуржцев ничего хорошего не ждет. Но первый технический тайм-аут изменил расклад: хозяева догнали. Гости уже тогда могли что-то заподозрить: некоторые передачи шли куда-то не в руки партнеру, а когда петербуржцы атаковали в сторону Вильфредо Леона, то он совсем не всегда справлялся с мячами. Может, не стоило говорить кубинцу, что он не против когда-нибудь поиграть после казанского «Зенита» за петербургский?

Стартовую партию команда Алекно оставила за собой. То, что происходило потом, главный тренер потом назовет «ничего не получилось». В начале второго сета петербуржцы сделали себе семиочковый отрыв, который помог сравнять счет. Поведя 2−1, хозяева не испугались возможной победы, а вот клубные сотрудники переживали сильно. Под конец даже вслух говорили, сколько очков осталось до исторического момента. Его оформил кубинец Ореоль Камехо, и зенитовцы отпраздновали так, будто уже оформили чемпионство.

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«Лучшая игра в тренерской карьере»

— Для нас это хороший урок, — сказал Владимир Алекно. — Проигрыш — это всегда невкусная таблетка, но на этом этапе это, может, как раз неплохо. Нас опустили на землю. Значит, мы не такие уж сильные и непобедимые.

— «Зенит-Казань» ровно два года не проигрывал.

— Ничего страшного в этом нет. Тем более проиграли команде «Газпрома», — улыбнулся тренер. — Поэтому тут непонятно, кто проиграл.

Александр Климкин прямо сказал, что еще не понял, что произошло.

— Ребята выдержали, дали настоящий бой, справились с эмоциями, — главный тренер «Зенита» точно контролировал себя и радости не показывал. — Все-таки Казань — практически лучшая команда мира. Не знаю, с чем связано их сегодняшнее выступление. Наш настрой и победа показали всем, что можно бороться со всеми.

— Лучшая игра в вашей жизни?

— Как тренера — да. Очень хорошей была игра с «Локомотивом», но там больше делали ставку на определенных игроков. Сегодня же сыграла команда, это общая победа. Это самое лучшее на данный момент, что у меня когда-либо было.