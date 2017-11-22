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11:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Домашние матчи ВК «Приморочка» отменяют из-за неявки соперника

Волейбольный клуб «Воронеж» заявил, что не поедет в Приморье.

Владивосток, 22 ноября, PrimaMedia.

Матчи «Приморочки» с волейбольным клубом «Воронеж», которые должны были пройти в субботу, 25 ноября, и в воскресенье, 26 ноября, во Владивостоке не состоятся, так как противник приморских волейболисток не сможет приехать, сообщает ИА PrimaMedia в пресс-службе приморского волейбольного клуба.

Как стало известно агентству, причина по которой «Воронеж» не сможет приехать во Владивосток банальна — в отсутствии средств. Согласно регламенту за неявку на игру с командного результата неявившейся команды снимается одно очко, и команде-сопернику присуждается победа со счетом 3:0.

На сегодняшний день «Воронеж» занимает последнее 12 место в турнирной таблице Высшей лиги «А», «Приморочка» находится на пятом месте. Следующие домашние матчи наша команда проведет 16—17 декабря, «Приморочка» будет принимать нижегородскую «Спарту».

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