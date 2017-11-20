Панков будет претендовать на пост главного тренера женской сборной РФ по волейболу
МОСКВА, 20 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 20 ноя —
В конце ноября президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассмотрит предложение экспертного совета федерации объявить конкурс на пост главного тренера женской сборной России. Российские волейболистки на чемпионате Европы-2017 под руководством Константина Ушакова проиграли в четвертьфинале турчанкам.
«На президиуме ВФВ будет отчет Ушакова. Затем будет, видимо, выбор со стороны федерации или конкурс на вакансию главного тренера женской сборной России. Я буду предлагать свою кандидатуру, я заинтересован», — сказал Панков в ответ на вопрос, будет ли он претендовать на пост главного тренера женской сборной.