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11:19 (мск), источник: Р-Спорт

Панков будет претендовать на пост главного тренера женской сборной РФ по волейболу

МОСКВА, 20 ноя — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков сообщил агентству «Р-Спорт» о том, что он будет претендовать на пост главного тренера женской сборной России по волейболу.

Источник: РИА "Новости"

В конце ноября президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассмотрит предложение экспертного совета федерации объявить конкурс на пост главного тренера женской сборной России. Российские волейболистки на чемпионате Европы-2017 под руководством Константина Ушакова проиграли в четвертьфинале турчанкам.

«На президиуме ВФВ будет отчет Ушакова. Затем будет, видимо, выбор со стороны федерации или конкурс на вакансию главного тренера женской сборной России. Я буду предлагать свою кандидатуру, я заинтересован», — сказал Панков в ответ на вопрос, будет ли он претендовать на пост главного тренера женской сборной.

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