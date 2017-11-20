Панков будет претендовать на пост главного тренера женской сборной РФ по волейболу

«На президиуме ВФВ будет отчет Ушакова. Затем будет, видимо, выбор со стороны федерации или конкурс на вакансию главного тренера женской сборной России. Я буду предлагать свою кандидатуру, я заинтересован», — сказал Панков в ответ на вопрос, будет ли он претендовать на пост главного тренера женской сборной.