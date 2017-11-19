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20:23 (мск), источник: Р-Спорт

Призер ОИ по волейболу Гамова отмечена дипломом Международного комитета fair play

МОСКВА, 19 ноя — Р-Спорт. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по волейболу, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова отмечена почетным дипломом Международного комитета fair play (честная игра, CIFP), сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Источник: РИА "Новости"

Ежегодная гала-церемония, в ходе которой вручались призы CIFP, состоялась в Брюсселе.

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«Двукратная чемпионка мира в составе женской сборной России, нынешний консультант женских сборных резерва в ВФВ Екатерина Гамова отмечена почетным дипломом в номинации «За безупречную карьеру в спорте», — говорится в сообщении.

Как отмечает ВФВ, кандидатура 37-летней Гамовой была выдвинута российским комитетом fair play, который возглавляет президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов. Гамова «в силу объективных и уважительных причин» на церемонии в Брюсселе присутствовать не смогла, диплом fair play и памятные сувениры организаторов международного движения будут переданы ей уже в России.

В номинации «За безупречную карьеру в спорте» главный приз получил бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге (Бельгия).

Гамова завершила карьеру весной 2016 года. В составе сборной России волейболистка дважды становилась чемпионкой мира и Европы, а также дважды завоевывала серебро Олимпийских игр. Также она 11 раз выигрывала чемпионат России, становилась победительницей Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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