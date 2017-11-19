Призер ОИ по волейболу Гамова отмечена дипломом Международного комитета fair play

Источник: РИА "Новости"

Ежегодная гала-церемония, в ходе которой вручались призы CIFP, состоялась в Брюсселе.

«Двукратная чемпионка мира в составе женской сборной России, нынешний консультант женских сборных резерва в ВФВ Екатерина Гамова отмечена почетным дипломом в номинации «За безупречную карьеру в спорте», — говорится в сообщении.

Как отмечает ВФВ, кандидатура 37-летней Гамовой была выдвинута российским комитетом fair play, который возглавляет президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов. Гамова «в силу объективных и уважительных причин» на церемонии в Брюсселе присутствовать не смогла, диплом fair play и памятные сувениры организаторов международного движения будут переданы ей уже в России.

В номинации «За безупречную карьеру в спорте» главный приз получил бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге (Бельгия).