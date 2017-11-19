Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших голов недели.
Волейболистки московского «Динамо» победили «Заречье» в матче чемпионата России
МОСКВА, 19 ноя —
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МОСКВА, 19 ноя —
Встреча 6-го тура, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3−0 (25:19, 25:10, 25:23) в пользу хозяек площадки. «Динамо» одержало пятую победу в шести матчах, а «Заречье» потерпело первое поражение.
В следующем туре столичное «Динамо» 24 ноября сыграет в гостях с