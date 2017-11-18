По информации источника, бразилец принял такое решение из соображений безопасности.
Волейболисты «Белогорья» обыграли на выезде «Енисей» в матче чемпионата России
МОСКВА, 18 ноя —
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МОСКВА, 18 ноя —
Встреча, прошедшая в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 3−0 (25:16, 25:20, 25:18) в пользу гостей.
В следующем матче сезона «Белогорье» встретится на своей площадке с новокуйбышевской «Новой» 25 ноября, а «Енисей» в тот же день примет новоуренгойский «Факел».