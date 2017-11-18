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17:47 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты «Белогорья» обыграли на выезде «Енисей» в матче чемпионата России

МОСКВА, 18 ноя — Р-Спорт. Волейболисты белгородского «Белогорья» обыграли на выезде красноярский «Енисей» в матче 12-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 3−0 (25:16, 25:20, 25:18) в пользу гостей.

В следующем матче сезона «Белогорье» встретится на своей площадке с новокуйбышевской «Новой» 25 ноября, а «Енисей» в тот же день примет новоуренгойский «Факел».

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