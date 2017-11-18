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Волейболисты «Локомотива» победили «Нову» в матче 12-го тура чемпионата России
МОСКВА, 18 ноя —
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МОСКВА, 18 ноя —
Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась со счетом 3−0 (25:19, 25:21, 25:23) в пользу волейболистов «Локомотива».
В следующем туре «Локомотив» 25 ноября в гостях сыграет с клубом «Югра-Самотлор» из Нижневартовска, в этот же день «Нова» на выезде встретится с «Белогорьем» из Белгорода.