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02:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрий Бережко: Бороться за медали «Динамо» по силам

Доигровщик столичного «Динамо» Юрий Бережко — о тяжёлом противостоянии с «Новой», выходе из кризиса и «другом» волейболе бело-голубых.

Источник: РИА "Новости"

В начале октября положение «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России попросту шокировало: вице-чемпион страны терпел одно поражение за другим и неожиданно оказался в нижней части турнирной таблицы. Решение о смене тренера во многом напрашивалось и в итоге было принято. Как оказалось — не зря. В последних пяти встречах «Динамо» одержало четыре победы и приблизилось к лидерам. Доигровщик команды Юрий Бережко рассказал о причинах провального старта, выходе из пике, «другом» волейболе «Динамо» и многом другом.

«Динамо может найти в себе силы на борьбу»

— Юрий, в первую очередь, поделитесь впечатлениями от игры с «Новой». Очередная победа, добытая в непростой борьбе, подкрепила позитивную тенденцию?
— Последние игры доказывают, что у команды наметилась определённая положительная динамика. Матч с «Новой» показал, что в ситуации, когда у соперника всё получается, подача летит, а лидеры всё забивают, «Динамо» может найти в себе силы на борьбу. Отмечу, что очень хорошо сыграл Павел Круглов, который стал нашей главной ударной силой. Мы смогли остановить соперника в очень непростой для нас ситуации и довести дело до победы. Такие матчи дают хороший задел на будущее, и стимулируют к дальнейшей работе, обнажая те моменты, над которыми нам предстоит работать. Одним словом — только позитив, только вперёд!

— Каким было тренерское задание на матч с командой из Новокуйбышевска?
— В первую очередь тренер предупредил, что лёгкой игры ждать не стоит. Отметил, что большую работу будет проделывать диагональный команды соперника Романас Шкулявичус — лучший игрок по набору очков в нашем чемпионате. Были и другие, более тонкие волейбольные настройки, но в терминологию вдаваться не хочется. Главное было остановить лидеров «Новы» Шкулявичуса и Скримова и справиться с подачей соперника.

Кстати, возвращаясь ко впечатлениями от игры отмечу, что мы впервые играли в этом зале в Самаре, и я не могу сказать, что зал был для нас лёгким. Местную команду пришло поддержать множество болельщиков — нужно отдать им должное. Да и сама «Нова» проделывает хорошую, слаженную работу — четвёртое место в таблице она занимает по праву. Лёгкой прогулки никто и не ждал и, повторюсь, мы большие молодцы, что выдержали, выстояли и победили.

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— Почему, на ваш взгляд, «Динамо» не давался старт сезона? Сильно ли сказывалась ситуация со сменой пасующего — Гранкина на Антипкина?
— Конечно, со временем стало полегче и команде, и сам Сергей втянулся. Если в прошлом году он всё-таки больше времени проводил на скамейке, то сейчас он набрался опыта, наладил связи со всеми игроками, так что эта проблема постепенно исчезает. А если говорить о старте сезона, то сказалось и огромное количество травм: почти пять игр мы провели без центральных. Но Дик Коой, закрывавший эту позицию, неожиданно очень хорошо справился (улыбается) — ему нужно отдать должное, он большой молодец. Из последних пяти матчей мы выиграли четыре, причём и с Казанью достойно сыграли. Постепенно все наши трудности отступают. Но вы же сами знаете, какие изменения произошли в последнее время в волейбольном клубе «Динамо»…

— Разумеется. Смена главного тренера встряхнула команду?
— Да в какой-то мере встряхнула. Приход нового тренера всегда даёт команде второе дыхание. Не хочу сказать, что это панацея для любой команды при плохой игре (улыбается), но когда команда входит в какой-то ступор, возникает недопонимание тренера с командой — это помогает.

— То есть вы согласны с термином «недопонимание с командой», который часто звучал в прессе после отставки Юрия Маричева?
— В какой-то степени да. Наверное, это объективное определение. Мне кажется, что тренерский штаб потерял нить общения с командой, не заметил, что нужно что-то поменять. Может быть, стоило ослабить нагрузки или собрания проводить по-другому… Но это сложно оценивать объективно да и некорректно с моей стороны в данный момент. На старте сезона сложилось много неудачных для нас факторов. Но сейчас «Динамо» выходит из пике и играет в совсем другой волейбол.

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«Я с себя максимальных задач не снимал»

— Ле Ру вернулся после лечения во Франции и сыграл с «Новой». Как он себя чувствует?
— Ле Ру набирает обороты. Во Франции у него есть врач, которому он доверят. Его подлечили, сделали ему какие-то специальные уколы, и теперь он вернулся, набирает форму. Пока он не показывает свой максимум, но, уверен, что все его лучшие игры за «Динамо» ещё впереди.

— Понятное дело, что до старта сезона перед «Динамо» ставились самые высокие задачи. С учётом неудачного старта цели на сезон были как-то скорректированы?
— Пока негласно перед нами стоит задача попасть в медальную тройку. Но я лично с себя не снимал и максимальных задач. Я хочу занимать с командой только первые места, побеждать всех, обыгрывать лидеров. А если идти поэтапно, то наша ближайшая цель — попадать в плей-офф и включаться в борьбу за медали. Это нам по силам.

— В 12-м туре Суперлиги «Динамо» предстоит сразиться с клубом «Югра-Самотлор». Команда идёт на последнем месте, но несколько дней назад в двух партиях на равных билась с казанцами. Чего вы ждёте от предстоящего матча?
— Надо отдать должное Борису Николаевичу: он от каждого соперника ждёт хорошей игры и, соответственно, от нас требует уважения — это совершенно правильный подход. Естественно, мы ждём серьёзного сопротивления, поскольку сопернику терять нечего. А у нас, думаю, завтра будет ротация состава, все получат свой шанс, кому-то дадут отдохнуть. Как и всегда, ждём хорошей игры, ждём возможности продолжить налаживать наши взаимосвязи.

— Не поубавилось ли болельщиков на трибунах родной для «Динамо» площадки в связи с неудачным стартом в сезоне?
— Стоит поблагодарить наших болельщиков: они всегда приходят, поддерживают нас. Я вообще не сталкивался с негативом, люди всегда только подбадривают, поддерживают, толкают команду вперёд — огромное им за это человеческое спасибо.

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