Юрий Бережко: Бороться за медали «Динамо» по силам

Источник: РИА "Новости"

В начале октября положение «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России попросту шокировало: вице-чемпион страны терпел одно поражение за другим и неожиданно оказался в нижней части турнирной таблицы. Решение о смене тренера во многом напрашивалось и в итоге было принято. Как оказалось — не зря. В последних пяти встречах «Динамо» одержало четыре победы и приблизилось к лидерам. Доигровщик команды Юрий Бережко рассказал о причинах провального старта, выходе из пике, «другом» волейболе «Динамо» и многом другом.

«Динамо может найти в себе силы на борьбу»

— Юрий, в первую очередь, поделитесь впечатлениями от игры с «Новой». Очередная победа, добытая в непростой борьбе, подкрепила позитивную тенденцию?

— Последние игры доказывают, что у команды наметилась определённая положительная динамика. Матч с «Новой» показал, что в ситуации, когда у соперника всё получается, подача летит, а лидеры всё забивают, «Динамо» может найти в себе силы на борьбу. Отмечу, что очень хорошо сыграл Павел Круглов, который стал нашей главной ударной силой. Мы смогли остановить соперника в очень непростой для нас ситуации и довести дело до победы. Такие матчи дают хороший задел на будущее, и стимулируют к дальнейшей работе, обнажая те моменты, над которыми нам предстоит работать. Одним словом — только позитив, только вперёд!

— Каким было тренерское задание на матч с командой из Новокуйбышевска?

— В первую очередь тренер предупредил, что лёгкой игры ждать не стоит. Отметил, что большую работу будет проделывать диагональный команды соперника Романас Шкулявичус — лучший игрок по набору очков в нашем чемпионате. Были и другие, более тонкие волейбольные настройки, но в терминологию вдаваться не хочется. Главное было остановить лидеров «Новы» Шкулявичуса и Скримова и справиться с подачей соперника.

Кстати, возвращаясь ко впечатлениями от игры отмечу, что мы впервые играли в этом зале в Самаре, и я не могу сказать, что зал был для нас лёгким. Местную команду пришло поддержать множество болельщиков — нужно отдать им должное. Да и сама «Нова» проделывает хорошую, слаженную работу — четвёртое место в таблице она занимает по праву. Лёгкой прогулки никто и не ждал и, повторюсь, мы большие молодцы, что выдержали, выстояли и победили.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bbhpl3dDAP2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Обыграли упрямую Нову со счётом 3:2. Ребята молодцы Идём дальше </a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ВК "Динамо" (Москва) (@vcdynamo) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-15T18:22:15+00:00">Nov 15, 2017 at 10:22am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Почему, на ваш взгляд, «Динамо» не давался старт сезона? Сильно ли сказывалась ситуация со сменой пасующего — Гранкина на Антипкина?

— Конечно, со временем стало полегче и команде, и сам Сергей втянулся. Если в прошлом году он всё-таки больше времени проводил на скамейке, то сейчас он набрался опыта, наладил связи со всеми игроками, так что эта проблема постепенно исчезает. А если говорить о старте сезона, то сказалось и огромное количество травм: почти пять игр мы провели без центральных. Но Дик Коой, закрывавший эту позицию, неожиданно очень хорошо справился (улыбается) — ему нужно отдать должное, он большой молодец. Из последних пяти матчей мы выиграли четыре, причём и с Казанью достойно сыграли. Постепенно все наши трудности отступают. Но вы же сами знаете, какие изменения произошли в последнее время в волейбольном клубе «Динамо»…

— Разумеется. Смена главного тренера встряхнула команду?

— Да в какой-то мере встряхнула. Приход нового тренера всегда даёт команде второе дыхание. Не хочу сказать, что это панацея для любой команды при плохой игре (улыбается), но когда команда входит в какой-то ступор, возникает недопонимание тренера с командой — это помогает.

— То есть вы согласны с термином «недопонимание с командой», который часто звучал в прессе после отставки Юрия Маричева?

— В какой-то степени да. Наверное, это объективное определение. Мне кажется, что тренерский штаб потерял нить общения с командой, не заметил, что нужно что-то поменять. Может быть, стоило ослабить нагрузки или собрания проводить по-другому… Но это сложно оценивать объективно да и некорректно с моей стороны в данный момент. На старте сезона сложилось много неудачных для нас факторов. Но сейчас «Динамо» выходит из пике и играет в совсем другой волейбол.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BbRIilUFjKB/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Юрий Бережко (@yuryberezhko9)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-09T08:25:36+00:00">Nov 9, 2017 at 12:25am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я с себя максимальных задач не снимал»

— Ле Ру вернулся после лечения во Франции и сыграл с «Новой». Как он себя чувствует?

— Ле Ру набирает обороты. Во Франции у него есть врач, которому он доверят. Его подлечили, сделали ему какие-то специальные уколы, и теперь он вернулся, набирает форму. Пока он не показывает свой максимум, но, уверен, что все его лучшие игры за «Динамо» ещё впереди.

— Понятное дело, что до старта сезона перед «Динамо» ставились самые высокие задачи. С учётом неудачного старта цели на сезон были как-то скорректированы?

— Пока негласно перед нами стоит задача попасть в медальную тройку. Но я лично с себя не снимал и максимальных задач. Я хочу занимать с командой только первые места, побеждать всех, обыгрывать лидеров. А если идти поэтапно, то наша ближайшая цель — попадать в плей-офф и включаться в борьбу за медали. Это нам по силам.

— В 12-м туре Суперлиги «Динамо» предстоит сразиться с клубом «Югра-Самотлор». Команда идёт на последнем месте, но несколько дней назад в двух партиях на равных билась с казанцами. Чего вы ждёте от предстоящего матча?

— Надо отдать должное Борису Николаевичу: он от каждого соперника ждёт хорошей игры и, соответственно, от нас требует уважения — это совершенно правильный подход. Естественно, мы ждём серьёзного сопротивления, поскольку сопернику терять нечего. А у нас, думаю, завтра будет ротация состава, все получат свой шанс, кому-то дадут отдохнуть. Как и всегда, ждём хорошей игры, ждём возможности продолжить налаживать наши взаимосвязи.

— Не поубавилось ли болельщиков на трибунах родной для «Динамо» площадки в связи с неудачным стартом в сезоне?

— Стоит поблагодарить наших болельщиков: они всегда приходят, поддерживают нас. Я вообще не сталкивался с негативом, люди всегда только подбадривают, поддерживают, толкают команду вперёд — огромное им за это человеческое спасибо.