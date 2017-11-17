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19:45 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты московского «Динамо» и «Локомотива» попали в одну группу ЛЧ

МОСКВА, 17 ноя — Р-Спорт. Волейболисты московского «Динамо» и новосибирского «Локомотива» стали соперниками по группе Лиги чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоялась в пятницу в Москве на гала-вечере Европейской конфедерации волейбола (CEV).

«Динамо» и «Локомотив» попали в квартет С, где также сыграют польский клуб «Скра» (Белхатув) и французский «Шомон».

Действующие победители турнира волейболисты казанского «Зенита» сыграют в группе D с немецким клубом «Берлин Рециклинг», французской «Тулузой» и польским клубом «Ястшембский Уголь».

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