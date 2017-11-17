Нигерийские бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога квалифицировались на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).
Волейболисты московского «Динамо» и «Локомотива» попали в одну группу ЛЧ
МОСКВА, 17 ноя —
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МОСКВА, 17 ноя —
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоялась в пятницу в Москве на
«Динамо» и «Локомотив» попали в квартет С, где также сыграют польский клуб «Скра» (Белхатув) и французский «Шомон».
Действующие победители турнира волейболисты казанского «Зенита» сыграют в группе D с немецким клубом «Берлин Рециклинг», французской «Тулузой» и польским клубом «Ястшембский Уголь».