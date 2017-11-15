Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Волейболисты «Белогорья» на выезде обыграли «Урал» в матче 11-го тура ЧР
МОСКВА, 15 ноя —
МОСКВА, 15 ноя —
Встреча, прошедшая в среду в Уфе, завершилась победой «Белогорья» со счетом 3−1 (25:22, 16:25, 25:19, 25:14).
В текущем чемпионате России «Белогорье» потерпело одно поражение в 11 играх и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь казанскому «Зениту».
Результаты других матчей тура:
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:1,
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3,
«Нова» (Новокуйбышевск) — «Динамо» (Москва) — 2:3.