Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Игорь Сечин развелся
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
В кабинете Джигарханяна нашли скрытые записывающие устройства
Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА1
Салават Юлаев0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Витязь1
Ак Барс2
Хоккей. КХЛ
перерыв
Йокерит5
Нефтехимик2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив2
Сочи2
Хоккей. КХЛ
17:00
ЮграОТ1
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
16:30
БарысБ1
Авангард2
Хоккей. НХЛ
16.11
Детройт Ред Уингз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
16.11
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
16.11
Анахайм Дакс
Бостон Брюинз
Все события
Разведка ФРГ: «Не следует больше питать надежды по вопросу Крыма»
СМИ: Доллар потерял главную опору
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
Главный тренер сборной Италии отправлен в отставку
Он вытащил Данию на ЧМ в России. Все о Кристиане Эриксене
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8Сборная России победила чехов на Кубке Карьяла
6Представлен официальный мяч ЧМ-2018
20:32 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты «Белогорья» на выезде обыграли «Урал» в матче 11-го тура ЧР

МОСКВА, 15 ноя — Р-Спорт. Волейболисты белгородского «Белогорья» обыграли на выезде уфимский «Урал» в матче 11-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Уфе, завершилась победой «Белогорья» со счетом 3−1 (25:22, 16:25, 25:19, 25:14).

В текущем чемпионате России «Белогорье» потерпело одно поражение в 11 играх и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь казанскому «Зениту».

Результаты других матчей тура:

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:1,

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3,

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Динамо» (Москва) — 2:3.

Блондинка без комплексов: избранница швейцарского хоккеиста и американская модель
Российский тупик МОК
Определился предпоследний участник чемпионата мира — 2018
Главный тренер сборной Италии отправлен в отставку
Он вытащил Данию на ЧМ в России. Все о Кристиане Эриксене
Американцы проведут турнир для не поехавших в Россию сборных
Форвард сборной Испании извинился перед Луневым
«Галатасарай» проявляет интерес к защитнику ЦСКА
Новости
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь