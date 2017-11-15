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06:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Кошкин станет и.о. главного тренера ЖВК «Енисей»

Он останется в клубе до назначения нового наставника.

Александр Кошкин передумал покидать тренерский пост в женском волейбольном клубе «Енисей». Ему предложили остаться в команде в качестве и.о. старшего тренера до назначения нового наставника. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Александр Юрьевич будет исполнять обязанности главного тренера, назначение которого состоится в ближайшее время. Причины столь провальной второй половины матча будут тщательно проанализированы», — рассказали в клубе.

Напомним, после поражения ЖВК «Енисей» в игре с болгарской «Марицей» в ответном матче Лиги чемпионов тренер Александр Кошкин решил покинуть свой пост. Причинами стали недовольство руководства клуба и «чувство вины за проигрыш».

11 ноября волейболистки «Енисея» проиграли «Марице» со счетом 2:3 (25:20, 25:19, 22:25, 25:27, 12:15). В итоге, красноярки не смогли выйти в групповой этап Лиги.

Отметим, что под руководством Кошкина «Енисей» в прошлом сезоне впервые выиграл бронзовые медали чемпионата России.

14 ноября в домашнем матче волейболистки «Енисея» одержали победу над волейбольным клубом «Динамо-Метар» из Челябинска со счетом 3:0 (25:18, 25:17, 25:21). Следующая игра в рамках Чемпионата России состоится в эту субботу, 18 ноября. Красноярки встретятся со спортсменками клуба «Уралочка-НТМК» из Свердловской области.

Кошкин станет и.о. главного тренера ЖВК «Енисей»
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