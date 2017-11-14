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21:58 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо» из Краснодара в матче ЧР

МОСКВА, 14 ноя — Р-Спорт. Волейболистки московского «Динамо» на выезде одержали победу над «Динамо» из Краснодара в матче 5-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Краснодаре, завершилась победой московской команды со счетом 3−0 (25:14, 25:14, 25:18).

В другом матче тура волейболистки подмосковной команды «Заречье-Одинцово» на своей площадке нанесли поражение петербургской «Ленинградке» — 3−2 (25:23, 25:19, 18:25, 19:25, 15:10).

В шестом туре «Динамо» (Москва) 19 ноября примет «Заречье-Одинцово», днем ранее краснодарское «Динамо» сыграет на выезде с «Динамо» из Казани, а «Ленинградка» примет «Сахалин» из Южно-Сахалинска.

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