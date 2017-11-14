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Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо» из Краснодара в матче ЧР
МОСКВА, 14 ноя —
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МОСКВА, 14 ноя —
Встреча, прошедшая во вторник в Краснодаре, завершилась победой московской команды со счетом 3−0 (25:14, 25:14, 25:18).
В другом матче тура волейболистки подмосковной команды «Заречье-Одинцово» на своей площадке нанесли поражение петербургской «Ленинградке» — 3−2 (25:23, 25:19, 18:25, 19:25, 15:10).
В шестом туре «Динамо» (Москва) 19 ноября примет «Заречье-Одинцово», днем ранее краснодарское «Динамо» сыграет на выезде с «Динамо» из Казани, а «Ленинградка» примет «Сахалин» из