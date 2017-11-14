Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо» из Краснодара в матче ЧР

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Краснодаре, завершилась победой московской команды со счетом 3−0 (25:14, 25:14, 25:18).

В другом матче тура волейболистки подмосковной команды «Заречье-Одинцово» на своей площадке нанесли поражение петербургской «Ленинградке» — 3−2 (25:23, 25:19, 18:25, 19:25, 15:10).