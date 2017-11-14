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13:15 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки «Сахалина» победили «Протон» в матче чемпионата России

МОСКВА, 14 ноя — Р-Спорт. «Сахалин» из Южно-Сахалинска одержал победу над «Протоном» из Саратовской области в матче пятого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.

Встреча, прошедшая во вторник в Южно-Сахалинске, завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:11, 26:24) в пользу «Сахалина».

В следующем матче турнира «Сахалин» 18 ноября сыграет в гостях с петербургским клубом «Ленинградка», в этот же день «Протон» на выезде встретится с челябинским клубом «Динамо-Метар».

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