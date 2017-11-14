Сборная Швеции в понедельник в ответном стыковом матче в гостях сыграла вничью с командой Италии (0:0) и по сумме двух встреч пробилась на чемпионат мира.
Волейболистки «Сахалина» победили «Протон» в матче чемпионата России
МОСКВА, 14 ноя —
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МОСКВА, 14 ноя —
Встреча, прошедшая во вторник в
В следующем матче турнира «Сахалин» 18 ноября сыграет в гостях с петербургским клубом «Ленинградка», в этот же день «Протон» на выезде встретится с челябинским клубом «Динамо-Метар».