Главного тренера ЖВК «Енисей» отправили в отставку

Главного тренера женского волейбольного клуба «Енисей» Александра Кошкина отправили в отставку. Он покинул свой пост после поражения команды в игре с болгарской «Марицей» в матче Лиги чемпионов. Об этом сообщил «Р-Спорт».

«Руководители, отвечающие в регионе за развитие спорта и в частности волейбола, были крайне раздосадованы домашним поражением “Енисея” от “Марицы” и невыходом команды в групповой этап Лиги чемпионов. В субботу главный тренер “Енисея” Александр Кошкин был отправлен в отставку. Решение было принято по горячим следам — сразу после матча на арене», — сообщило агентство со ссылкой на свой источник.

11 ноября волейболистки «Енисея» проиграли «Марице» со счетом 2:3 (25:20, 25:19, 22:25, 25:27, 12:15). Игра проходила в Красноярске в рамках третьего квалификационного раунда ЛЧ. В итоге, красноярки не смогли выйти в групповой этап Лиги.