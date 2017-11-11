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Волейболисты московского «Динамо» победили «Енисей» в матче чемпионата России
МОСКВА, 11 ноя —
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МОСКВА, 11 ноя —
Встреча 10-го тура, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 3−1 (25:21, 19:25, 25:15, 25:20) в пользу хозяев паркета. Блокирующий красноярцев Павел Безруких получил травму ноги во второй партии и не смог продолжить игру. «Динамо» одержало пятую победу в десяти матчах, а «Енисей» потерпел седьмое поражение.
В следующем туре «Динамо» 15 ноября сыграет в гостях с новокуйбышевской «Новой», а «Енисей» в тот же день встретится на выезде с новосибирским «Локомотивом».