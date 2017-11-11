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20:24 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты «Белогорья» обыграли «Кузбасс» в матче чемпионата России

МОСКВА, 11 ноя — Р-Спорт. «Белогорье» нанесло поражение кемеровскому «Кузбассу» в матче 10-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся Белгороде, завершилась со счетом 3−0 (26:24, 25:13, 25:17) в пользу хозяев.

В другом матче дня «Газпром-Югра» (Сургут) дома уступил «Факелу» (Новый Уренгой) — 1−3 (22:25, 25:20, 24:26, 25:27).

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