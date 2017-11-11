Главный тренер бразильцев Тите отверг слухи о конфликте с Неймаром и назвал его человеком с большим сердцем.
Волейболисты «Белогорья» обыграли «Кузбасс» в матче чемпионата России
МОСКВА, 11 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 11 ноя —
Встреча, состоявшаяся Белгороде, завершилась со счетом 3−0 (26:24, 25:13, 25:17) в пользу хозяев.
В другом матче дня «Газпром-Югра» (Сургут) дома уступил «Факелу» (Новый Уренгой) — 1−3 (22:25, 25:20, 24:26, 25:27).