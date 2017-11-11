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18:23 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты «Зенита» (Казань) победили «Нову», продлив победную серию в ЧР до 62 игр

МОСКВА, 11 ноя — Р-Спорт. Казанский «Зенит» нанес поражение новокуйбышевской «Нове» в 10-м туре чемпионата России, продлив победную серию в суперлиге до 62 матчей.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Самаре в субботу, завершилась со счетом 3−0 (25:17, 25:23, 25:16) в пользу гостей. Казанцы не проигрывают в чемпионате России с ноября 2015 года.

В 11-м туре «Зенит» сыграет в гостях с «Югрой-Самотлором» из Нижневартовска, «Нова» примет московское «Динамо», обе игры пройдут 15 ноября.

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