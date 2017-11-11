Главный тренер бразильцев Тите отверг слухи о конфликте с Неймаром и назвал его человеком с большим сердцем.
Волейболисты «Зенита» (Казань) победили «Нову», продлив победную серию в ЧР до 62 игр
МОСКВА, 11 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 11 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Самаре в субботу, завершилась со счетом 3−0 (25:17, 25:23, 25:16) в пользу гостей. Казанцы не проигрывают в чемпионате России с ноября 2015 года.
В 11-м туре «Зенит» сыграет в гостях с «Югрой-Самотлором» из Нижневартовска, «Нова» примет московское «Динамо», обе игры пройдут 15 ноября.