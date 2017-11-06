Волейбольный «Енисей» уступил «Кузбассу» в четырех партиях

«В третьей партии у нас получилось взять игру в свои руки. Сработали некоторые тактические схемы. Соперник не из простых. Игра была равная. Наверное, чуть больше везения было у “Кузбасса”, особенно во второй партии. В первых двух сетах мы не до до конца справились с приемом, было много мячей, которые нужно было доводить. Догоняли, пытались, но вот так», — прокомментировал тренер красноярской команды Юрий Чередник.