Волейбольный «Енисей» уступил «Кузбассу» в четырех партиях
Красноярские игроки уступили кемеровскому «Кузбассу» со счетом 1:3.
Красноярские игроки уступили кемеровскому «Кузбассу» со счетом 1:3.
Волейболисты кемеровского волейбольного клуба «Кузбасс» переиграли на выезде красноярский «Енисей» в матче чемпионата России.
Встреча, которая прошла 5 ноября в Красноярске, завершилась со счетом 3:1 (25:19, 25:23, 21:25, 25:21) в пользу гостей.
«В третьей партии у нас получилось взять игру в свои руки. Сработали некоторые тактические схемы. Соперник не из простых. Игра была равная. Наверное, чуть больше везения было у “Кузбасса”, особенно во второй партии. В первых двух сетах мы не до до конца справились с приемом, было много мячей, которые нужно было доводить. Догоняли, пытались, но вот так», — прокомментировал тренер красноярской команды Юрий Чередник.
В следующем матче чемпионата «Кузбасс» 11 ноября встретится в Белгороде с местным «Белогорьем». «Енисей» в тот же день сыграет в гостях с московским «Динамо».