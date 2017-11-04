«Зенит» взял Суперкубок и продлил победную серию

Источник: Спорт-Экспресс

СУПЕРСЕРИЯ

— Сколько матчей подряд мы выигрываем в чемпионате? — спрашивает мужичок лет 50-ти у соседа по очереди за билетами.

— 59, — отвечают ему.

— Нет! 60! — поправляют того с другого конца очереди.

Серия для нашего спорта действительно беспрецедентная. Но как сказал мне однажды опытнейший Алексей Вербов, каждой серии когда-то приходит конец. И лучше закончить ее на рядовом матче, чем в решающем. А неприятный опыт у «Зенита» есть. Взять хотя бы тот же Клубный чемпионат мира, которого пока нет в огромной коллекции казанцев.

Встреча против московского «Динамо» была особенная. Помимо трех очков за победу, на кону был еще и Суперкубок России. В прежние годы этот трофей разыгрывали перед началом сезона, но сейчас решили провести «матч-двустволку». Москвичи отправили в отставку тренера Маричева и с приходом опытнейшего Колчина вышли на нужный психологический фон. Уверенная победа в Уфе говорит о многом.

Но когда где-то в зале стоит трофей, то глаза болельщиков «Зенита» наливаются кровью. Дворец «Санкт-Петербург» битком. Как ни странно, но аншлаг и сумасшедшая поддержка давят именно на хозяев. Подопечные Алекно непривычно много ошибаются в дебюте: то Вербов не доведет, как нужно, то Бутько выберет сложный ход, к которому никто не готов. Не сказать, что у гостей все без облачно — ошибки на подаче следуют одна за другой, но в целом «Динамо» в игре — 7:8, 16:15. Но концовки партий — это время лидеров. Когда Вильфредо Леон дожидается удобного паса на «третьем этаже», то остановить его не сможет даже Китайская стена. Кувалда кубинца добивает до пола три важнейших мяча и решающий отрыв сделан — 25:19.

Z — ЗНАЧИТ ПОБЕДА

Таковы реалии современного российского волейбола, что подавляющее большинство команд, выходя играть против «Зенита», уже знают свою участь. «Бело-голубые», в отличии от многих соперников, приезжавших в Казань, не «убивались» из-за каждого проигранного очка, а пытались искать позитив. С лиц Маркина, Коойя и Ермакова практически не сходила улыбка. «Динамо» играло в кайф! Этот легкий налет вольности позволял им не просто сохранять лицо, а порой выдавать и одиночные шедевры вроде пайпа Маркина.

Но если ситуация того требует, то на публику может сыграть и «Зенит». Всё-таки это же Суперкубок, а под сеткой суперигроки. Защита Вербова — это гимн самоотверженности, технике, реакции и чтению игры. За тем мячом в третьем сете можно было и не прыгать, все равно он не влиял на результат, но либеро выжимал из своего 35-летнего тела абсолютный максимум в каждом розыгрыше. Владимир Алекно скуп на похвалу, но в тот момент даже суровый тренер аплодировал так яростно, как только мог.

— Нет-нет, я не задел! — обращается к арбитру Леон на чистом русском. Судья непреклонен — очко гостям. Такое поведение в родных стенах для кубинца словно вызов. Уже в следующей атаке он взмывает под потолок и заколачивает в три метра. Приземлившись, ускорительного смотрит на судью — мол, сейчас порядок?

Давно подмечено, что «Зенит», в отличии от многих команд-победителей состоит из игроков-умниц. Михайлов, Леон, Андерсон — за них хочется болеть. Помимо того, что они отдают сто процентов на площадке, ещё и никогда не откажут в автографе или селфи для болельщиков после.