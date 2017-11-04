«Зенит» взял Суперкубок и продлил победную серию
Казанский «Зенит» пополнил свою коллекцию трофеев Суперкубком страны. Команда Владимира Алекно обыграла со счетом 3:0 московское «Динамо», которое переживает не лучшие времена.
Казанский «Зенит» пополнил свою коллекцию трофеев Суперкубком страны. Команда Владимира Алекно обыграла со счетом 3:0 московское «Динамо», которое переживает не лучшие времена.
СУПЕРСЕРИЯ
— Сколько матчей подряд мы выигрываем в чемпионате? — спрашивает мужичок лет 50-ти у соседа по очереди за билетами.
— 59, — отвечают ему.
— Нет! 60! — поправляют того с другого конца очереди.
Серия для нашего спорта действительно беспрецедентная. Но как сказал мне однажды опытнейший Алексей Вербов, каждой серии
Встреча против московского «Динамо» была особенная. Помимо трех очков за победу, на кону был еще и Суперкубок России. В прежние годы этот трофей разыгрывали перед началом сезона, но сейчас решили провести «матч-двустволку». Москвичи отправили в отставку тренера Маричева и с приходом опытнейшего Колчина вышли на нужный психологический фон. Уверенная победа в Уфе говорит о многом.
Но когда
Z — ЗНАЧИТ ПОБЕДА
Таковы реалии современного российского волейбола, что подавляющее большинство команд, выходя играть против «Зенита», уже знают свою участь. «Бело-голубые», в отличии от многих соперников, приезжавших в Казань, не «убивались»
Но если ситуация того требует, то на публику может сыграть и «Зенит».
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Давно подмечено, что «Зенит», в отличии от многих
— Самое важное и дорогое, что сегодня Суперкубок помог собрать полный зал! — отметил после матча Владимир Алекно. — Может быть игра длилась не так долго, но все получили удовольствие. Сеты были упорные. У соперника отсутствовали несколько игроков. При полном составе это будет крепкий орешек. Их никак нельзя списывать в аутсайдеры. Мы сегодня были собраны на приеме и достаточно хорошо разобрали соперника. Тактически сыграли хорошо и победили за счет класса.