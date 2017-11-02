Кубок остается без «Заречья». А может, и без «Динамо»?

В четырех городах России продолжается предварительный этап Кубка России, по итогам которого победители каждой из четырех групп сразятся за трофей имени Гиви Ахвледиани. Второй игровой день принес целый ряд интересных результатов, а матчи между красноярским «Енисеем» и «Заречьем» из Одинцово, а также между московским «Динамо» и саратовским «Протоном» стали настоящим украшением турнира на этой стадии.

Красноярск

Второй игровой день Кубка России вновь принес положительные эмоции болельщикам «Северянки». Клуб из Череповца вчера уверенно переиграл лидера женской Суперлиги «Заречье-Одинцово», а менее чем через сутки в пяти сетах одолел «Липецк-Индезит». Отметим, что для команды из Липецкой области это поражение стало вторым на групповом этапе, что лишает подопечных Андрея Смирнова шансов на попадание в «финал четырех». Интересно, что тренерский штаб клуба изначально сделал ставку на чемпионат в угоду Кубку России, к тому же из-за травмы «Липецку» не могла помочь в этом противостоянии ведущий игрок Серафима Тестяная. Тем не менее, команда Смирнова все-таки дала бой сопернику по Высшей лиге, однако этого не хватило для продолжения борьбы в турнире.

В другом матче красноярской группы «Енисей» встречался с «Заречьем». Здесь также не обошлось без пяти сетов, а итогом встречи стала победа хозяев, для которых этот успех стал вторым подряд. В третьем туре «Енисей» поспорит с «Северянкой» за выход в «Финал четырех». А вот «Заречье», несмотря на лидерство в женской Суперлиге, оказалось совершенно не готово к борьбе за Кубок страны, и теперь может лишь подсластить пилюлю победой в третьем туре над клубом из Липецка. При этом нельзя сказать, что главный тренер подмосковной команды Вадим Панков выставлял резервный состав на эти встречи. На площадку выходили преимущественно те же волейболистки, что и в матчах Суперлиги, однако результат оказался далеким от идеала.

Саратов

Во второй игровой день в Саратове первыми на паркет вышли волейболистки «Самрау-УГНТУ» и «Ленинградки». Уфимский клуб не хватает звезд с неба в Высшей лиге, поэтому соперничать на равных с клубами Суперлиги башкирской команде весьма непросто. Вот и у «Ленинградки» не возникло серьезных проблем. Клуб из Санкт-Петербурга в первом туре уступил хозяевам группового этапа со счетом 1:3, так что в третий игровой день перед подопечными Александра Кашина будет стоять задача обыграть действующего чемпиона страны московское «Динамо». В любом случае «Ленинградка» рассматривает Кубок России как тренировочный турнир, где результат важен, но не имеет первостепенного значения. Кашин не взял в Саратов целый ряд ключевых игроков, включая Екатерину Полякову и Ольгу Скрипак, а также дал возможность восстановиться от травм двум либеро — Марии Кашиной и Виктории Горбачевой, каждая из которых уже входила в символическую сборную тура в женской Суперлиге.



Чемпион страны в другом матче игрового дня встретил отчаянное сопротивление «Протона». Хозяева отчетливо обозначили свои претензии на выход из группы. После поражения в первом сете, следующие два остались за волейболистками из Саратова. По ходу четвертой партии хозяева также вели в счете, однако ситуация изменилась ко второму техническому перерыву, на который лидером ушла московская команда. В итоге судьба противостояния решалась в пятом сете, где сильнее оказались подопечные Юрия Маричева, который совсем недавно возглавил клуб, но результаты его работы видны уже сейчас. Таким образом, «Протон» получает великолепную возможность попасть «финал четырех» Кубка России, для этого в заключительном туре группового этапа необходимо будет одолеть уфимскую команду. Московскому же клубу с большой долей вероятности предстоит сосредоточиться на борьбе в Суперлиге.

Казань

В первом матче второго игрового дня в Казани сошлись «Воронеж», выступающий в Высшей лиге, и «Динамо-Метар» из Челябинска. Обе команды проиграли стартовые встречи Кубка России в трех сетах, поэтому желание переломить ситуацию было очевидным. Учитывая присутствие в группе казанского «Динамо», реальной целью для других команд стала борьба за места со второго по четвертое.

Проиграв в первом туре «Сахалину», челябинский клуб, по сути, лишил себя шансов даже на второе место, но в любом случае «Воронеж» необходимо было побеждать. С этой задачей подопечные Дмитрия Дьякова уверенно справились. Воронежская команда смогла дать бой сопернику лишь в третьем сете, когда челябинские волейболистки немного расслабились. Главный тренер проигравшей стороны Левон Джагикян после матча посетовал на неопытность своих волейболисток, однако выразил уверенность, что встречи с командами Суперлиги непременно пойдут на пользу его подопечным.

Казанскому «Динамо» после, прямо скажем, не слишком сложного матча с «Воронежем», предстояло сыграть с «Сахалином». Встреча второго тура получилась едва ли более интригующей, хотя гости во втором и третьем сетах время от времени навязывали борьбу слегка расслабившимся подопечным Ришата Гилязутдинова, который накануне выражал сомнение относительно необходимости проведения матчей таких матчей, как с «Воронежем». Тем не менее, Наталья Маммадова и компания спокойно довели поединок до положительного результата. В последнем туре «Динамо» сыграет с одноклубницами из Челябинска, а сахалинские волейболистки проэкзаменуют команду из Воронежа.

Екатеринбург

В Екатеринбурге местная «Уралочка» продолжает подтверждать статус фаворита не только группы, но и турнира. Накануне команда Николая Карполя, прибегнув к помощи ряда резервных игроков во главе с диагональной Марией Халецкой, победила «ЮЗГУ-Атом» в трех сетах. Во втором туре был повержен более именитый соперник, а именно — краснодарское «Динамо». Южане катастрофически плохо стартовали в Суперлиге, проиграв все четыре стартовые встречи, однако поднять моральный дух выходом в «финал четырех» Кубка России уже не получится. «Уралочка» же в заключительном туре наверняка одержит третью победу подряд на глазах родной публики.