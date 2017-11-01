В день рождения прекрасной олимпийской чемпионки вспоминаем, как изменилась её красота за последние годы
Волейболистки «Галатасарая» с Кошелевой уступили «Фенербахче» в чемпионате Турции
МОСКВА, 1 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 1 ноя —
Встреча, состоявшаяся на площадке «Галатасарая», закончилась со счетом 3−1 (25:18, 17:25, 25:14, 25:23) в пользу «Фенербахче», Кошелева набрала 13 очков.
«Галатасарай» в шестом туре национального чемпионата сыграет в гостях с клубом «Серамиксан» 4 ноября.