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22:57 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки «Галатасарая» с Кошелевой уступили «Фенербахче» в чемпионате Турции

МОСКВА, 1 ноя — Р-Спорт. Стамбульский «Галатасарай», за который выступает российская доигровщица Татьяна Кошелева, потерпел поражение от «Фенербахче» в матче пятого тура чемпионата Турции по волейболу.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся на площадке «Галатасарая», закончилась со счетом 3−1 (25:18, 17:25, 25:14, 25:23) в пользу «Фенербахче», Кошелева набрала 13 очков.

«Галатасарай» в шестом туре национального чемпионата сыграет в гостях с клубом «Серамиксан» 4 ноября.

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