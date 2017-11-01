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14:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит-Казань» сыграет с «Локомотивом» в полуфинале Кубка России

В Москве состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Кубка России среди мужских команд.

Источник: РИА "Новости"

Действующий обладатель трофея казанский «Зенит» сыграет с новосибирским «Локомотивом», а белгородское «Белогорье» встретится с кемеровским «Кузбассом», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

«Финал четырёх» Кубка России состоится в Белгороде. Полуфинальные матчи пройдут 2 декабря, финал — 3 декабря.

В финальном матче минувшего розыгрыша Кубка России «Зенит» обыграл новосибирский «Локомотив» со счётом 3:1 (25:20, 25:17, 21:25, 25:17).

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