«Факел» подписал контракты с призерами ЧМ-2017 по бич-волею Ляминым и Красильниковым

Источник: РИА "Новости"

В структуре «Факела» появилось еще одно отделение — пляжно-снежного волейбола, в связи с чем к клубу присоединились Лямин и Красильников. В прошлом сезоне эта пара представляла краснодарское «Динамо».

«Было приятно, что руководство клуба заинтересовалось нами, поэтому мы со Славой с воодушевлением восприняли это предложение. Ни для кого не секрет, что в краснодарском “Динамо”, за который мы выступали, последний год наблюдаются финансовые проблемы. Так что вариант с “Факелом” возник очень вовремя. Будем работать», — сказал Лямин.

«Я играл в краснодарском “Динамо” четыре года и, в принципе, всю жизнь представлял Краснодарский край. За это время мне поступали разные предложения, но с края уходить не хотелось. А сейчас все-таки решил попробовать себя на новом месте. Цели и задачи “Факела” мне нравятся, я их полностью поддерживаю и разделяю», — заявил Красильников.

На чемпионате мира в Вене в августе 2017 года Лямин и Красильников завоевали бронзовые медали и стали второй парой в истории российского пляжного волейбола, которой удалось добыть награды мирового первенства.