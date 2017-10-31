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12:55 (мск), источник: Р-Спорт

«Факел» подписал контракты с призерами ЧМ-2017 по бич-волею Ляминым и Красильниковым

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Волейбольный клуб «Факел» заключил соглашения с бронзовым призерами чемпионата мира по пляжному волейболу 2017 года Никитой Ляминым и Вячеславом Красильниковым, сообщается на официальном сайте команды из Нового Уренгоя.

Источник: РИА "Новости"

В структуре «Факела» появилось еще одно отделение — пляжно-снежного волейбола, в связи с чем к клубу присоединились Лямин и Красильников. В прошлом сезоне эта пара представляла краснодарское «Динамо».

«Было приятно, что руководство клуба заинтересовалось нами, поэтому мы со Славой с воодушевлением восприняли это предложение. Ни для кого не секрет, что в краснодарском “Динамо”, за который мы выступали, последний год наблюдаются финансовые проблемы. Так что вариант с “Факелом” возник очень вовремя. Будем работать», — сказал Лямин.

«Я играл в краснодарском “Динамо” четыре года и, в принципе, всю жизнь представлял Краснодарский край. За это время мне поступали разные предложения, но с края уходить не хотелось. А сейчас все-таки решил попробовать себя на новом месте. Цели и задачи “Факела” мне нравятся, я их полностью поддерживаю и разделяю», — заявил Красильников.

На чемпионате мира в Вене в августе 2017 года Лямин и Красильников завоевали бронзовые медали и стали второй парой в истории российского пляжного волейбола, которой удалось добыть награды мирового первенства.

В итоговом рейтинге Мирового тура-2017 Лямин и Красильников поделили первое место с бразильцами Андре и Эвандро. Красильников также был признан лучшим защитником сезона, он является участником Олимпиады в Рио-де-Жанейро, где в паре с Константином Семеновым дошел до полуфинала Игр.

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