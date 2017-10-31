«Факел» подписал контракты с призерами ЧМ-2017 по бич-волею Ляминым и Красильниковым
МОСКВА, 31 окт —
МОСКВА, 31 окт —
В структуре «Факела» появилось еще одно отделение —
«Было приятно, что руководство клуба заинтересовалось нами, поэтому мы со Славой с воодушевлением восприняли это предложение. Ни для кого не секрет, что в краснодарском “Динамо”, за который мы выступали, последний год наблюдаются финансовые проблемы. Так что вариант с “Факелом” возник очень вовремя. Будем работать», — сказал Лямин.
«Я играл в краснодарском “Динамо” четыре года и, в принципе, всю жизнь представлял Краснодарский край. За это время мне поступали разные предложения, но с края уходить не хотелось. А сейчас
На чемпионате мира в Вене в августе 2017 года Лямин и Красильников завоевали бронзовые медали и стали второй парой в истории российского пляжного волейбола, которой удалось добыть награды мирового первенства.
В итоговом рейтинге Мирового тура-2017 Лямин и Красильников поделили первое место с бразильцами Андре и Эвандро. Красильников также был признан лучшим защитником сезона, он является участником Олимпиады в