Антонов покинул пост старшего тренера мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва)

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Обустраиваем детскую по системе Монтессори: 5 шагов
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс3
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Лада
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксОТ1
Даллас Старз2
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз3
Монреаль Канадиенс8
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз5
Тампа-Бэй Лайтнинг8
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс6
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия ФлайерзОТ3
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю ДжэкетсБ4
Бостон Брюинз3
Футбол. Еврокубки
22:45
Базель
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
22:45
Селтик
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
Атлетико
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Челси
Футбол. Еврокубки
22:45
Спортинг
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:45
Олимпиакос П
Барселона
Футбол. Зарубежный
30.10
Бернли1
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
30.10
Эспаньол1
Бетис0
Футбол. Зарубежный
30.10
Лас-Пальмас1
Депортиво3
Футбол. Зарубежный
30.10
Верона1
Интер2
Все события
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Тимченко: Хоккеисты не могут быть на ОИ под нейтральным флагом
В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из ЛЧ
Мелания Трамп выбрала для Хеллоуина элегантный наряд
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Россиянина спасло выложенное мхом слово
Фоторепортажи
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
17«Спартак»: есть первый четвертьфинал за шесть лет
10:38 (мск), источник: Р-Спорт

Антонов покинул пост старшего тренера мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва)

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Олег Антонов ушел в отставку с должности старшего тренера мужского московского волейбольного клуба «Динамо», сообщается на официальном сайте «бело-голубых».

Источник: РИА "Новости"

Обязанности старшего тренера возложены на двукратного бронзового призера чемпионатов России Юрия Лисицкого.

Читайте также
Колчин сменил Маричева на посту главного тренера московского волейбольного клуба «Динамо»

«Волейбольный клуб “Динамо” и Олег Викторович Антонов прекратили сотрудничество, что было вызвано системными изменениями в тренерском штабе команды», — говорится в сообщении клуба.

На прошлой неделе «Динамо» объявило о том, что Борис Колчин сменил Юрия Маричева на посту главного тренера команды. Вместе с Маричевым клуб покинул и тренер Сергей Хорошев.

С годами только лучше: девушка защитника «Реала», которая на 8 лет старше футболиста
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать
Шипачев больше не игрок сборной России: обзор дня
Тимченко: Хоккеисты не могут быть на ОИ под нейтральным флагом
В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из ЛЧ
СМИ: Главный тренер ФК «Ахмат» подал в отставку
Месси выбрал Краснодар для матча сборной Аргентины
Гол и передача Кулемина помогли «Айлендерс» победить «Вегас»
Спорт-Экспресс
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Правительство РФ намерено стимулировать спрос на электромобили В России намерены ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает электромобили, а также для тех, кто строит для них инфраструктуру.
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь