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Антонов покинул пост старшего тренера мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва)
МОСКВА, 31 окт —
МОСКВА, 31 окт —
Обязанности старшего тренера возложены на двукратного бронзового призера чемпионатов России Юрия Лисицкого.
«Волейбольный клуб “Динамо” и Олег Викторович Антонов прекратили сотрудничество, что было вызвано системными изменениями в тренерском штабе команды», — говорится в сообщении клуба.
На прошлой неделе «Динамо» объявило о том, что Борис Колчин сменил Юрия Маричева на посту главного тренера команды. Вместе с Маричевым клуб покинул и тренер Сергей Хорошев.