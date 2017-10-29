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18:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Леон стал лучшим игроком 8-го тура чемпионата России по волейболу

Лучшим игроком 8-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стал доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон.

Источник: РИА "Новости"

24-летний кубинец стал лучшим бомбардиром тура, набрав 29 очков в матче с красноярским «Енисеем» (3:1), а также подал 6 эйсов и поставил 3 результативных блока.

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Лучшим блокирующим стал Ильяс Куркаев из новосибирского «Локомотива», который в матче с «Кузбассом» (3:1) сделал 7 блоков.

Самые результативные игроки 8-го тура чемпионата России по волейболу
Бомбардиры.

29 — Вильфредо Леон («Зенит», Казань)
22 — Николай Павлов («Локомотив»)
21 — Виктор Полетаев («Кузбасс»)
19 — Максим Михайлов («Зенит», Казань)
19 — Павел Мороз («Факел»)
19 — Романас Шкулявичус («Нова»)
19 — Сергей Никитин («Кузбасс»).

Блок.

7 — Ильяс Куркаев («Локомотив»)
5 — Павел Мороз («Факел»)
5 — Дмитрий Мусэрский («Белогорье»)
4 — Юрий Бережко («Динамо»)
4 — Александр Волков («Зенит», Санкт-Петербург).

Подача.

6 — Вильфредо Леон («Зенит», Казань)
4 — Сергей Никитин («Кузбасс»).

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