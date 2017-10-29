Свой среди чужих. «Локомотив» побеждает в сибирском дерби

Источник: РИА "Новости"

Матч тура

Центральным матчем восьмого тура стало сибирское дерби в Кемерово. «Локомотив» приехал в гости к забравшемуся на третью позицию «Кузбассу» без Георга Грозера, но и Николай Павлов с ролью основного диагонального справился блестяще. Однако начало матча осталось за хозяевами.

В равной партии «Кузбасс» вырвал победу в концовке за счёт коварных планерных подач Сергея Никитина. Однако «Локомотив» нашёл в себе силы прибавить в следующей партии и уже не выпускал из рук нитей игры.

Разгромной получилась третья партия, в которой гости сумели закрыть блоком диагонального Виктора Полетаева, а замены удачи хозяевам не принесли. На четвёртый сет переполненные трибуны и Туомас Саммелвуо сумели настроить «Кузбасс». К середине партии хозяева вели с минимальным счётом, но затем задело взялся Павлов и подал эйс. Концовка на «больше-меньше» затянулась, а удача в ней сопутствовала «Локомотиву». Сначала блок наглухо закрыл Полетаева, а затем подал на вылет Лукаш Дивиш — 33:31!

Забивала тура

Великолепный кубинец Вилфредо Леон продолжает тянуть на своих плечах «Зенит» к победе в регулярном чемпионате. Казанцы выиграли восьмой матч подряд на старте сезона, на сей раз в Красноярске. «Енисей» впрочем может гордиться тем, что навязал чемпиону борьбу в каждой из четырёх партий. Леон ухитрился набрать 29 очков и при этом подал шесть эйсов и три результативных балла заработал на блоке.

Падение тура

Свой путь ко дну продолжает питерский «Зенит». Во встрече с другим новичком лиги самарской НОВой подопечные Александра Климкина не сумели зацепить ни одной партии, а главными героями матча стали Романас Шкулявичус и Тодор Скримов. «Зенит» после четвёртого поражения кряду впервые в сезоне покинул зону плей-офф, а НОВА неожиданно поднялась на третью строчку турнирной таблицы.

Дебют тура

Если так дело пойдёт и дальше, то Климкину будет уготована судьба Юрия Маричева. Наставник «Динамо» был уволен до окончания первого круга, так как команда в эту самую зону плей-офф не попадала. Ему на смену пришёл долгое время сидевший без тренерской практики опытный специалист Борис Колчин. Под новым началом команда провела вдохновенный матч в Уфе, где под орех разделала «Урал» в трёх партиях и прервала победную серию хозяев. Именитый наставник «Урала» Даниэле Баньоли отметил игру лидера бело-голубых Юрия Бережко.

Возвращение тура

Отдавший десять лет кемеровскому волейболу центральный блокирующий Михаил Щербаков впервые приехал в ставший для него родным город в качестве игрока новосибирского «Локомотива». Болельщики очень тепло встретили бывшего кемеровчанина, а тому пришлось испытать смешанные чувства. Впрочем с волнением Михаил справился и принёс команде девять очков, в том числе три на блоке и помог одержать важную победу, после которой его нынешняя команда вплотную приблизилась к бывшей.

Цитата тура