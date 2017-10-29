Свой среди чужих. «Локомотив» побеждает в сибирском дерби

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
В Крыму прокомментировали предложение Собчак о референдуме
Тайна века: открыты новые подробности убийства Кеннеди
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
11:30
Амкар
Урал
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур2
Нефтехимик2
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал0
Ак Барс0
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Луч-Энергия
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М
Тосно
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Олимпиец
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень
Енисей
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе
Реал Сосьедад
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Лада
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто
Лацио
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Факел
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Ворскла
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Ротор-Волгоград
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Локомотив М
Футбол. Первый дивизион
16:30
Динамо СПб
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
16:30
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Сибирь
Футбол. Зарубежный
17:00
Лион
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Аугсбург
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз2
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
18:00
Заря Лг
Александрия
Футбол. Зарубежный
18:00
Верес
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Реал
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш6
Чикаго Блэкхокс3
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:00
Лестер
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:00
Тулуза
Сент-Этьен
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Коламбус Блю Джэкетс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз2
Нью-Йорк Айлендерс6
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд2
Питтсбург Пингвинз1
Футбол. Зарубежный
20:00
Штутгарт
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Карпаты
Динамо К
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Леванте
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон БрюинзОТ1
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз2
Филадельфия Флайерз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс5
Нью-Йорк Рейнджерс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Анахайм Дакс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида ПантерзБ2
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз4
Аризона Койотс3
Футбол. Зарубежный
22:45
Малага
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Марсель
Футбол. Зарубежный
28.10
Севилья2
Леганес1
Футбол. Зарубежный
28.10
Атлетик0
Барселона2
Футбол. Зарубежный
28.10
Рома1
Болонья0
Все события
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Крах Погорилой поднял зал
Итоги первого круга. Почему «Спартак» не может догнать ЦСКА
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
10Роналду — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
10«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
11:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Свой среди чужих. «Локомотив» побеждает в сибирском дерби

Сибирское дерби, успешный дебют Колчина и отрыв «Зенита» и «Белогорья» — в обзоре 8-го тура Суперлиги.

Источник: РИА "Новости"

Матч тура

Центральным матчем восьмого тура стало сибирское дерби в Кемерово. «Локомотив» приехал в гости к забравшемуся на третью позицию «Кузбассу» без Георга Грозера, но и Николай Павлов с ролью основного диагонального справился блестяще. Однако начало матча осталось за хозяевами.

В равной партии «Кузбасс» вырвал победу в концовке за счёт коварных планерных подач Сергея Никитина. Однако «Локомотив» нашёл в себе силы прибавить в следующей партии и уже не выпускал из рук нитей игры.

Разгромной получилась третья партия, в которой гости сумели закрыть блоком диагонального Виктора Полетаева, а замены удачи хозяевам не принесли. На четвёртый сет переполненные трибуны и Туомас Саммелвуо сумели настроить «Кузбасс». К середине партии хозяева вели с минимальным счётом, но затем задело взялся Павлов и подал эйс. Концовка на «больше-меньше» затянулась, а удача в ней сопутствовала «Локомотиву». Сначала блок наглухо закрыл Полетаева, а затем подал на вылет Лукаш Дивиш — 33:31!

Забивала тура

Великолепный кубинец Вилфредо Леон продолжает тянуть на своих плечах «Зенит» к победе в регулярном чемпионате. Казанцы выиграли восьмой матч подряд на старте сезона, на сей раз в Красноярске. «Енисей» впрочем может гордиться тем, что навязал чемпиону борьбу в каждой из четырёх партий. Леон ухитрился набрать 29 очков и при этом подал шесть эйсов и три результативных балла заработал на блоке.

Падение тура

Свой путь ко дну продолжает питерский «Зенит». Во встрече с другим новичком лиги самарской НОВой подопечные Александра Климкина не сумели зацепить ни одной партии, а главными героями матча стали Романас Шкулявичус и Тодор Скримов. «Зенит» после четвёртого поражения кряду впервые в сезоне покинул зону плей-офф, а НОВА неожиданно поднялась на третью строчку турнирной таблицы.

Дебют тура

Если так дело пойдёт и дальше, то Климкину будет уготована судьба Юрия Маричева. Наставник «Динамо» был уволен до окончания первого круга, так как команда в эту самую зону плей-офф не попадала. Ему на смену пришёл долгое время сидевший без тренерской практики опытный специалист Борис Колчин. Под новым началом команда провела вдохновенный матч в Уфе, где под орех разделала «Урал» в трёх партиях и прервала победную серию хозяев. Именитый наставник «Урала» Даниэле Баньоли отметил игру лидера бело-голубых Юрия Бережко.

Возвращение тура

Отдавший десять лет кемеровскому волейболу центральный блокирующий Михаил Щербаков впервые приехал в ставший для него родным город в качестве игрока новосибирского «Локомотива». Болельщики очень тепло встретили бывшего кемеровчанина, а тому пришлось испытать смешанные чувства. Впрочем с волнением Михаил справился и принёс команде девять очков, в том числе три на блоке и помог одержать важную победу, после которой его нынешняя команда вплотную приблизилась к бывшей.

Цитата тура

«Белогорье» продолжает погоню за «Зенитом» и в этот раз взяла верх на выезде над «Газпромом-Югрой», а одним из творцов этой победы стал 42-летний ветеран Сергей Тетюхин. На излишний пиетет перед легендарным волейболистом пожаловался тренер хозяев Рафаэль Хабибуллин: «Наши ребята слишком уважительно относятся к Тетюхину и компании. Слишком сильно сегодня уважали соперника, психологически не были готовы биться, сыграли в тренировочном режиме. Да, “Белогорье” на сегодня — самая настоящая, мужская команда, но это не аргумент для такой игры. Напротив, надо проявлять свою мужскую сущность. Любые поражения, тем более дома — это плохо и больно, мы сами поставили такую планку, приучили к этому болельщиков».

 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Аникеева приговорена к 4,5 года колонии и объявлена в розыск. Детали
Крах Погорилой поднял зал
Итоги первого круга. Почему «Спартак» не может догнать ЦСКА
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Эдмонтон»
«Зенит» — «Локо»: баттл в Петербурге
Жозе-тайм. «МЮ» продолжает погоню за «Манчестер Сити»
Нидерланды просят РФ признать государственную допинговую систему
«Урал» может попасть в зону Лиги чемпионов. Как такое возможно
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь