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Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Уралочку-НТМК» в матче суперлиги
МОСКВА, 26 окт —
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МОСКВА, 26 окт —
Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 3−1 (25:27, 26:24, 25:15, 26:24).
В следующем туре действующие чемпионки России сыграют в Краснодаре с местным «Динамо», а «Уралочка-НТМК» примет казанское «Динамо». Матчи пройдут 14 ноября.