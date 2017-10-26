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21:45 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Уралочку-НТМК» в матче суперлиги

МОСКВА, 26 окт — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Уралочку-НТМК» из Свердловской области в матче чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 3−1 (25:27, 26:24, 25:15, 26:24).

В следующем туре действующие чемпионки России сыграют в Краснодаре с местным «Динамо», а «Уралочка-НТМК» примет казанское «Динамо». Матчи пройдут 14 ноября.

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