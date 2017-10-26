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Волейболисты казанского «Зенита» продлили победную серию в ЧР до 60 матчей
МОСКВА, 26 окт —
МОСКВА, 26 окт —
Встреча восьмого тура, прошедшая в четверг в Красноярске, завершилась со счетом 3−1 (25:22, 25:20, 23:25, 26:24) в пользу «Зенита».
Казанский клуб не проигрывает в чемпионате России с ноября 2015 года.
В следующем туре «Зенит» 4 ноября примет московское «Динамо», днем позже «Енисей» дома сыграет с кемеровским «Кузбассом».
«Зенит» с восемью победами лидирует в чемпионате России сезона-2017/18, «Енисей» (3 победы, 5 поражений) идет десятым.