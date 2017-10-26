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17:43 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты казанского «Зенита» продлили победную серию в ЧР до 60 матчей

МОСКВА, 26 окт — Р-Спорт. Казанский «Зенит» обыграл в гостях красноярский «Енисей» и продлил победную серию в чемпионате России по волейболу до 60 матчей.

Источник: РИА "Новости"

Встреча восьмого тура, прошедшая в четверг в Красноярске, завершилась со счетом 3−1 (25:22, 25:20, 23:25, 26:24) в пользу «Зенита».

Казанский клуб не проигрывает в чемпионате России с ноября 2015 года.

В следующем туре «Зенит» 4 ноября примет московское «Динамо», днем позже «Енисей» дома сыграет с кемеровским «Кузбассом».

«Зенит» с восемью победами лидирует в чемпионате России сезона-2017/18, «Енисей» (3 победы, 5 поражений) идет десятым.

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