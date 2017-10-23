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16:22 (мск), источник: ТАСС

Колчин сменил Маричева на посту главного тренера московского волейбольного клуба «Динамо»

ТАСС, 23 октября. Борис Колчин назначен новым главным тренером мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее клубная пресс-служба сообщила о расторжении контракта по обоюдному согласию с тренером Юрием Маричевым, возглавлявшим «Динамо» в 2013—2015 годах и с 2016 года.

«Перед новым главным тренером стоит непростая задача. Надеюсь, что наша общая целеустремленность и условия, которые мы постараемся создать для нового тренерского штаба, наконец-то позволят нам выйти на достойное место среди российских клубов», — заявил генеральный директор клуба Николай Ступаков.

Колчин ранее работал с мужской сборной Латвии.

В текущем сезоне «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице российской Суперлиги, имея в своем активе девять очков после семи туров.

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