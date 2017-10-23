Колчин сменил Маричева на посту главного тренера московского волейбольного клуба «Динамо»
ТАСС, 23 октября. Борис Колчин назначен новым главным тренером мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва). Об этом сообщает официальный сайт клуба.
ТАСС, 23 октября. Борис Колчин назначен новым главным тренером мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва). Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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«Перед новым главным тренером стоит непростая задача. Надеюсь, что наша общая целеустремленность и условия, которые мы постараемся создать для нового тренерского штаба,
Колчин ранее работал с мужской сборной Латвии.
В текущем сезоне «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице российской Суперлиги, имея в своем активе девять очков после семи туров.