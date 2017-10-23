Колчин сменил Маричева на посту главного тренера московского волейбольного клуба «Динамо»

Ранее клубная пресс-служба сообщила о расторжении контракта по обоюдному согласию с тренером Юрием Маричевым, возглавлявшим «Динамо» в 2013—2015 годах и с 2016 года.

«Перед новым главным тренером стоит непростая задача. Надеюсь, что наша общая целеустремленность и условия, которые мы постараемся создать для нового тренерского штаба, наконец-то позволят нам выйти на достойное место среди российских клубов», — заявил генеральный директор клуба Николай Ступаков.

Колчин ранее работал с мужской сборной Латвии.