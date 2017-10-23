Машкова и Самаликова выиграли «серебро» Азиатского тура по пляжному волейболу
В индонезийском Палембанге завершился этап Азиатского тура по пляжному волейболу.
В индонезийском Палембанге завершился этап Азиатского тура по пляжному волейболу.
Казахстанские спортсменки Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова добились высокого результата, заняв второе место. В финальной встрече казахстанки со счетом 0:2 уступили австралийкам Мариафе Артахо дель Солар и Талике Клэнси.
На групповой стадии Машкова и Самаликова обыграли соперниц из Индонезии, а во второй встрече уступили дуэту из Таиланда. В первом раунде
В мужской сетке Казахстан представляли два дуэта: Алексей Сидоренко/Дмитрий Яковлев и Алексей Кулешов/Сергей Богату. Оба дуэта успешно преодолев групповую стадию, уступили в первом раунде
Пляжный волейбол. Этап Азиатского тура. Palembang Open. Палембанг, Индонезия. Мужчины.
Группа А
Кулешов/Богату (Казахстан) — Нух/Мазин (Оман) 2:1 (12:21, 21:10, 15:13)
Кулешов/Богату (Казахстан) — Чандра/Ашфия (Индонезия) 0:2 (19:21, 19:21).
Группа F
Сидоренко/Яковлев (Казахстан) — Шиуназ/Аднан (Мальдивы) 2:0 (21:15, 21:9)
Сидоренко/Яковлев (Казахстан) — Нуттанон/Седтават (Таиланд) 0:2 (12:21, 16:21).
Плей-офф
Сидоренко/Яковлев (Казахстан) — Уотсон/Хартлс (Новая Зеландия) 0:2 (20:22, 19:21)
Кулешов/Богату (Казахстан) — Рауфи/Салеми (Иран) 0:2 (28:30, 18:21).
Итоговое положение:
1. Чериф/Ахмед Тиджан (Катар)
2. Чандра/Ашфия (Индонезия)
3. Джефферсон/Джулио (Катар).
9. Сидоренко/Яковлев (Казахстан), Кулешов/Богату (Казахстан).
Женщины.
Группа D
Машкова/Самаликова (Казахстан) — Марта/Атика (Индонезия) 2:0 (21:10, 21:15)
Машкова/Самаликова (Казахстан) — Нумвонг/Хонгпак (Таиланд) — 0:2 (11:21, 17:21).
Плей-офф
Машкова/Самаликова (Казахстан) — Тилли/Бэйн (Новая Зеландия) 2:0 (21:15, 21:15).
Четвертьфинал
Машкова/Самаликова (Казахстан) — Боуден/Нгауамо (Австралия) 2:0 (21:17, 21:19).
Полуфинал
Машкова/Самаликова (Казахстан) — Мураками/Исии (Япония) 2:1 (21:18, 18:21, 15:7).
Финал
Машкова/Самаликова (Казахстан) — Артахо дель Солар/Клэнси (Австралия) 0:2 (14:21, 18:21).
Итоговое положение:
1. Артахо дель Солар/Клэнси (Австралия)
2. Машкова/Самаликова (Казахстан)
3. Мураками/Исии (Япония).