Машкова и Самаликова выиграли «серебро» Азиатского тура по пляжному волейболу

На групповой стадии Машкова и Самаликова обыграли соперниц из Индонезии, а во второй встрече уступили дуэту из Таиланда. В первом раунде плей-офф казахстанские волейболистки обыграли команду из Новой Зеландии, а в четвертьфинале справились с австралийками Боуден и Нгауамо. В полуфинале в упорной борьбе Машкова и Самаликова победили японок Мураками и Исии — 2:1.



В мужской сетке Казахстан представляли два дуэта: Алексей Сидоренко/Дмитрий Яковлев и Алексей Кулешов/Сергей Богату. Оба дуэта успешно преодолев групповую стадию, уступили в первом раунде плей-офф. В итоге оба дуэта заняли девятое место.