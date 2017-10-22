Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Волейболистки красноярского «Енисея» лидируют в чемпионате России
В домашнем матче они одолели чемпионок РФ — клуб «Динамо» (Москва).
В домашнем матче они одолели чемпионок РФ — клуб «Динамо» (Москва).
Третью победу подряд одержал волейбольный «Енисей» и с 9 очками возглавил турнирную таблицу чемпионата.
Домашняя игра закончилась со счетом 3:0. Счет в партиях был практически одинаковым — 25:22, 25:21, 25:22. В трех играх «Енисей» отдал соперницам только одну партию. Это, действительно, неплохой результат, если учесть, что в полном составе команда собралась только 6 октября.