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17:34 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистка «Протона» Пасынкова выбыла надолго, в 2017 году она не сыграет

Волейболистка «Протона» двукратная чемпионка Европы Александра Пасынкова надолго выбыла из-за травмы колена, в этом году она уже точно не сыграет, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер команды из Саратовской области Роман Кукушкин.

Пасынкова травмировалась 11 октября в матче первого тура чемпионата России против красноярского «Енисея» (0−3).

«Пасынкова выбыла надолго, травма колена. В этом году она точно уже не сыграет, к сожалению. Конечно, это очень серьезная потеря для “Протона”. Приходится перестраиваться нам, игроков не хватает», — сказал Кукушкин в телефонном разговоре.

В октябре 2016 года Пасынкова получила разрыв ахиллова сухожилия в стартовом матче чемпионата России в составе южно-сахалинского «Сахалина» и была вынуждена пропустить весь прошлый сезон. В июле 2017 года волейболистка перешла в «Протон».

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