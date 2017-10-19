Волейболистка «Протона» Пасынкова выбыла надолго, в 2017 году она не сыграет

«Пасынкова выбыла надолго, травма колена. В этом году она точно уже не сыграет, к сожалению. Конечно, это очень серьезная потеря для “Протона”. Приходится перестраиваться нам, игроков не хватает», — сказал Кукушкин в телефонном разговоре.