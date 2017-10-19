Директор «Прикамья»: Может, и не стоило писать письмо Путину

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Хакамады ответила на намерение Собчак идти в президенты
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
«Ему не понравилось»: Собчак о реакции Путина на ее выдвижение
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
В России изменится валютное законодательство
Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Астана
Маккаби Тель-Авив
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Авангард
Футбол. Еврокубки
20:00
Лугано
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Кельн
Футбол. Еврокубки
20:00
Црвена Звезда
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:00
Коньяспор
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсель
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
20:00
Эстерсунд
Атлетик
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Герта
Футбол. Еврокубки
20:00
Ницца
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:00
Зюлте-Варегем
Витесс
Футбол. Еврокубки
20:00
Зенит
Русенборг
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:05
Вильярреал
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:05
Скендербеу
Партизан
Футбол. Еврокубки
22:05
Динамо К
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:05
Брага
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:05
Хоффенхайм
Истанбул ББ
Футбол. Еврокубки
22:05
Милан
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:05
Аустрия В
Риека
Футбол. Еврокубки
22:05
Эвертон
Лион
Футбол. Еврокубки
22:05
Аталанта
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:05
Шериф
Локомотив М
Футбол. Еврокубки
22:05
Злин
Копенгаген
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз5
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
20.10
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
20.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20.10
Филадельфия Флайерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
20.10
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
20.10
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз5
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз6
Детройт Ред Уингз3
Все события
СМИ: охранник больницы рассказал подробности смерти Марьянова
Лавров предупредил ЕС: это может плохо кончиться
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Американка обошла Медведеву в борьбе за звание спортсменки года
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
14:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Директор «Прикамья»: Может, и не стоило писать письмо Путину

Директор пермского «Прикамья» Владимир Путин прокомментировал своё решение написать письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в решении финансовых проблем клуба.

Источник: AP 2017

Ранее команда снялась с Кубка России, а затем получила два технических поражения за неявку на гостевые матчи в Барнауле.

Читайте также
Волейбольный клуб «Прикамье» обратился за помощью к президенту России

«В баскетболе есть термин — “фол последней надежды”, когда терять уже нечего и игрок сознательно нарушает правила игры, рассчитывая хотя бы на один промах соперника со штрафного. Может, письмо и не стоило писать. Я думал об этом. Но, много раз перечитывая, не нашёл никакого негатива. Более того, показав его людям, мнение которых ценю, получил полное одобрение. К тому же вопрос уже явно назрел, и рано или поздно он всё равно был бы кем-то поднят, так как касается проблем всех пермских спортивных клубов», — цитирует Путина официальный сайт клуба.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Американка обошла Медведеву в борьбе за звание спортсменки года
Овечкин сломал дверь ФБР: обзор дня в НХЛ
Гран-при США: матч-пойнт Хэмилтона, возвращение Квята
Месси съел таблетку из носка в матче Лиги чемпионов (видео)
Фанаты: У коня в шахматах вариантов больше атаковать, чем у ЦСКА
Промес претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Новости
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь