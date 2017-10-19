Директор «Прикамья»: Может, и не стоило писать письмо Путину

«В баскетболе есть термин — “фол последней надежды”, когда терять уже нечего и игрок сознательно нарушает правила игры, рассчитывая хотя бы на один промах соперника со штрафного. Может, письмо и не стоило писать. Я думал об этом. Но, много раз перечитывая, не нашёл никакого негатива. Более того, показав его людям, мнение которых ценю, получил полное одобрение. К тому же вопрос уже явно назрел, и рано или поздно он всё равно был бы кем-то поднят, так как касается проблем всех пермских спортивных клубов», — цитирует Путина официальный сайт клуба.