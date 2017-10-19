«ТНК «Казхром» и «Атырау» сыграют в финале Кубка Республики Казахстан-2017

В решающем матче турнира сойдутся хозяева площадки «Атырау» и хромтауский «ТНК «Казхром», который сыграет в финале во второй раз подряд.

В своем полуфинале «Атырау» в трех сетах победил главную сенсацию нынешнего розыгрыша Кубка «Мангыстау».

В другом полуфинале «ТНК «Казхром» нанес поражение «Буревестнику» со счетом 3:0. Теперь команды из Атырау и Хромтау сыграют в финале, а «Мангыстау» и «Буревестник» сразятся за третье место.

В матчах за 5−8 места «Динамо-Тараз» оказался сильнее «Есиля-СК», а «Алтай» обыграл «Павлодар». Теперь «Алтай» сыграет с «Динамо-Таразом» за пятое место, а петропавловцы и павлодарцы — за седьмое.

Кубок Казахстана по волейболу-2017. Финальный этап. Мужчины. Атырау. Четвертьфиналы. Результаты 18 октября.

Матчи за 5−8 места

«Есиль-СК» — «Динамо-Тараз» — 0:3 (19:25, 17:25, 25:27).

«Павлодар» — «Алтай» — 1:3 (30:28, 13:25, 19:25, 20:25).

Полуфиналы

«Буревестник» — «ТНК «Казхром» — 0:3 (20:25, 18:25, 23:25).

«Атырау» — «Мангыстау» — 3:0 (25:15, 25:19, 25:23).