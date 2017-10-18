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22:07 (мск), источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» уступил «Маккаби» в квалификации волейбольной Лиги чемпионов

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» проиграли на старте розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом матче 2-го раунда квалификации в Тель-Авиве против израильского «Маккаби» чемпионы Беларуси уступили со счетом 2:3. Проиграв два сета подряд — 22:25 и 20:25, белорусы сумели выравнять положение, победив в двух следующих партиях — 25:21 и 25:15. Однако в пятом решающем сете хозяева площадки оказались чуть удачливее — 16:14. Ответный поединок состоится 22 октября в минском дворце спорта «Уручье».

21 октября там же пройдет матч квалификации женской Лиги чемпионов между «Минчанкой» и французским клубом «Ле Канне». Накануне, 17 октября, соперницы провели напряженный поединок в Каннах, который завершился победой чемпионок Беларуси со счетом 3:2. В следующем отборочном раунде победитель этой пары встретится с турецким клубом «Вакыфбанк» из Стамбула.

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