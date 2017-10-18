Солигорский «Шахтер» уступил «Маккаби» в квалификации волейбольной Лиги чемпионов
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» проиграли на старте розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» проиграли на старте розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в первом матче 2-го раунда квалификации в
21 октября там же пройдет матч квалификации женской Лиги чемпионов между «Минчанкой» и французским клубом «Ле Канне». Накануне, 17 октября, соперницы провели напряженный поединок в Каннах, который завершился победой чемпионок Беларуси со счетом 3:2. В следующем отборочном раунде победитель этой пары встретится с турецким клубом «Вакыфбанк» из Стамбула.