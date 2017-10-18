Солигорский «Шахтер» уступил «Маккаби» в квалификации волейбольной Лиги чемпионов

Сегодня в первом матче 2-го раунда квалификации в Тель-Авиве против израильского «Маккаби» чемпионы Беларуси уступили со счетом 2:3. Проиграв два сета подряд — 22:25 и 20:25, белорусы сумели выравнять положение, победив в двух следующих партиях — 25:21 и 25:15. Однако в пятом решающем сете хозяева площадки оказались чуть удачливее — 16:14. Ответный поединок состоится 22 октября в минском дворце спорта «Уручье».