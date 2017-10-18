Волейбольный клуб «Прикамье» обратился за помощью к президенту России

19 и 20 октября ВК «Прикамье» принимает нижегородский клуб «АСК». Эти встречи пройдут на основной домашней арене пермяков в СК имени Сухарева. ЦСП Пермского края пошел навстречу клубу, отсрочив вопрос по арендной плате, и разрешил проведение ближайших домашних туров в этом спорткомплексе. Начало матчей — 19:00. Вход на трибуны свободный. С начала сезона «Прикамье» ни разу не проиграло, но из-за финансовых проблем не смогло посетить выездные матчи в Барнауле, таким образом получив два технических поражения и штрафное снятие двух очков.
Руководитель «Прикамья» Владимир Путин рассказал, что на призыв клуба к болельщикам о сборе средств на проведение домашних игр откликнулись многие, благодаря чему нужная сумма собрана — один болельщик даже принес 100 тысяч рублей. Однако дальнейшая ситуация не ясна.
«Будем играть. А там время покажет», — сообщил Путин в интервью клубной пресс-службе.
Также спортивный функционер объяснил, почему «Прикамье» осталось без спонсоров.
«Поиском спонсоров для всех клубов занималось прежнее руководство Пермского края. Об этом много раз в своих интервью говорил бывший министр спорта Павел Александрович Лях. “Амкар”, “Парма” и “Пермские медведи” смогли сохранить взаимоотношения со своими генеральными спонсорами. Нам этого сделать не удалось. Конечно, не надо забывать и о влиянии, которое оказывают на властные структуры лоббисты этих клубов. Их имена хорошо известны. У нас фигур уровня С. В. Кущенко и Г. М. Шилова нет. Тем более, что их серьезно поддерживает руководство города и краевого ЗС», — подчеркнул Владимир Путин.
По его мнению, закон Пермского края о паритетном финансировании профессиональных клубов «50 на 50» только усложняет работу клубов по поиску денег, т.к. соответствовать размеру бюджетных субсидий очень тяжело.
«Если бы этот закон нёс какое-то конструктивное начало, его бы давно уже применяли в других регионах России. Клубы в абсолютном большинстве самостоятельно, без административного ресурса, не могут решить сложнейший вопрос по поиску десятков, а то и сотен миллионов рублей. Какой руководитель сейчас из любви к спорту или чувства патриотизма принесет их на тарелочке с голубой каемочкой?! На дворе тяжелые времена», — рассуждает руководитель «Прикамья».
Руководитель клуба написал обращение к Президенту РФ В. В. Путину, в котором сообщает о надежде на возможную помощь. Пока в ответ было только получено уведомление из аппарата Правительства Пермского края о том, что ответ даст региональное министерство спорта.