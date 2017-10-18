Волейбольный клуб «Прикамье» обратился за помощью к президенту России

19 и 20 октября ВК «Прикамье» принимает нижегородский клуб «АСК». Эти встречи пройдут на основной домашней арене пермяков в СК имени Сухарева. ЦСП Пермского края пошел навстречу клубу, отсрочив вопрос по арендной плате, и разрешил проведение ближайших домашних туров в этом спорткомплексе. Начало матчей — 19:00. Вход на трибуны свободный. С начала сезона «Прикамье» ни разу не проиграло, но из-за финансовых проблем не смогло посетить выездные матчи в Барнауле, таким образом получив два технических поражения и штрафное снятие двух очков.



Руководитель «Прикамья» Владимир Путин рассказал, что на призыв клуба к болельщикам о сборе средств на проведение домашних игр откликнулись многие, благодаря чему нужная сумма собрана — один болельщик даже принес 100 тысяч рублей. Однако дальнейшая ситуация не ясна.



«Будем играть. А там время покажет», — сообщил Путин в интервью клубной пресс-службе.



Также спортивный функционер объяснил, почему «Прикамье» осталось без спонсоров.

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«Поиском спонсоров для всех клубов занималось прежнее руководство Пермского края. Об этом много раз в своих интервью говорил бывший министр спорта Павел Александрович Лях. “Амкар”, “Парма” и “Пермские медведи” смогли сохранить взаимоотношения со своими генеральными спонсорами. Нам этого сделать не удалось. Конечно, не надо забывать и о влиянии, которое оказывают на властные структуры лоббисты этих клубов. Их имена хорошо известны. У нас фигур уровня С. В. Кущенко и Г. М. Шилова нет. Тем более, что их серьезно поддерживает руководство города и краевого ЗС», — подчеркнул Владимир Путин.



По его мнению, закон Пермского края о паритетном финансировании профессиональных клубов «50 на 50» только усложняет работу клубов по поиску денег, т.к. соответствовать размеру бюджетных субсидий очень тяжело.