Волейбольный клуб «Прикамье» обратился за помощью к президенту России

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерть Марьянова: врачи клиники срочно уехали за границу
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Олег Газманов попал в ДТП
Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Слован
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Атлетико
Футбол. Еврокубки
21:45
ЦСКА
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Бенфика
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:45
Андерлехт
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:45
Челси
Рома
Футбол. Еврокубки
21:45
Ювентус
Спортинг
Футбол. Еврокубки
21:45
Барселона
Олимпиакос П
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден НайтсОТ5
Баффало Сэйбрз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз3
Каролина Харрикейнз5
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз3
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз4
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс2
Коламбус Блю Джэкетс5
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Джерси ДэвилзБ5
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз0
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк РейнджерсОТ4
Питтсбург Пингвинз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз5
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз0
Торонто Мэйпл Ливз2
Все события
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
Стали известны сроки восстановления Самедова
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как женился в 74 года
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10«Интер» победил «Милан» в дерби
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
13:37 (мск), источник: Новости Перми

Волейбольный клуб «Прикамье» обратился за помощью к президенту России

Пермский коллектив продолжает «в долг» выступление в Чемпионате России среди команд Высшей лиги «А». Деньги на ближайший матч собрали болельщики. Руководитель «Прикамья» Владимир Путин написал письмо своему тезке — президенту России.

19 и 20 октября ВК «Прикамье» принимает нижегородский клуб «АСК». Эти встречи пройдут на основной домашней арене пермяков в СК имени Сухарева. ЦСП Пермского края пошел навстречу клубу, отсрочив вопрос по арендной плате, и разрешил проведение ближайших домашних туров в этом спорткомплексе. Начало матчей — 19:00. Вход на трибуны свободный. С начала сезона «Прикамье» ни разу не проиграло, но из-за финансовых проблем не смогло посетить выездные матчи в Барнауле, таким образом получив два технических поражения и штрафное снятие двух очков.

Руководитель «Прикамья» Владимир Путин рассказал, что на призыв клуба к болельщикам о сборе средств на проведение домашних игр откликнулись многие, благодаря чему нужная сумма собрана — один болельщик даже принес 100 тысяч рублей. Однако дальнейшая ситуация не ясна.

«Будем играть. А там время покажет», — сообщил Путин в интервью клубной пресс-службе.

Также спортивный функционер объяснил, почему «Прикамье» осталось без спонсоров.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Поиском спонсоров для всех клубов занималось прежнее руководство Пермского края. Об этом много раз в своих интервью говорил бывший министр спорта Павел Александрович Лях. “Амкар”, “Парма” и “Пермские медведи” смогли сохранить взаимоотношения со своими генеральными спонсорами. Нам этого сделать не удалось. Конечно, не надо забывать и о влиянии, которое оказывают на властные структуры лоббисты этих клубов. Их имена хорошо известны. У нас фигур уровня С. В. Кущенко и Г. М. Шилова нет. Тем более, что их серьезно поддерживает руководство города и краевого ЗС», — подчеркнул Владимир Путин.

По его мнению, закон Пермского края о паритетном финансировании профессиональных клубов «50 на 50» только усложняет работу клубов по поиску денег, т.к. соответствовать размеру бюджетных субсидий очень тяжело.

«Если бы этот закон нёс какое-то конструктивное начало, его бы давно уже применяли в других регионах России. Клубы в абсолютном большинстве самостоятельно, без административного ресурса, не могут решить сложнейший вопрос по поиску десятков, а то и сотен миллионов рублей. Какой руководитель сейчас из любви к спорту или чувства патриотизма принесет их на тарелочке с голубой каемочкой?! На дворе тяжелые времена», — рассуждает руководитель «Прикамья».

Руководитель клуба написал обращение к Президенту РФ В. В. Путину, в котором сообщает о надежде на возможную помощь. Пока в ответ было только получено уведомление из аппарата Правительства Пермского края о том, что ответ даст региональное министерство спорта.

В Чайковском осужден мужчина, который запер в подвале дома жильцов
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
Стали известны сроки восстановления Самедова
«Базель» - идеальный противник. На что надеется ЦСКА?
РФС объяснил, почему Россия опускается всё ниже в рейтинге ФИФА
События дня НХЛ. Малкин подрался, Кучеров вошёл в историю
Пресс-служба УЕФА — о Роналду: Так любит ЛЧ, что поёт её гимн
Промес провёл лучший матч в карьере по версии InStat
Новости
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Москвы обсуждают еще 150 площадок под программу реновации
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь