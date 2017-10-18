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12:14 (мск), источник: Р-Спорт

Жеребьевка группового этапа волейбольной Лиги чемпионов пройдет в Москве 17 ноября

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Жеребьевка группового этапа мужской и женской волейбольной Лиги чемпионов состоится в Москве 17 ноября, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

На групповом этапе мужского турнира от России выступят действующий обладатель трофея казанский «Зенит» и московское «Динамо», новосибирский «Локомотив» примет участие в заключительном раунде квалификации.

Московское и казанское «Динамо» сыграют в групповом раунде женской Лиги чемпионов, красноярский «Енисей» — в последнем раунде отбора.

Как отмечается на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола (CEV), групповой этап женского турнира пройдет с 12 декабря по 27 февраля, мужского — с 5 декабря по 28 февраля.

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