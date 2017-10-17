«Алтай» сложил полномочия обладателя Кубка Казахстана

Первыми на площадку вышли волейболисты «Павлодара» и «Буревестника». Алматинский клуб на групповой стадии во всех матчах сыграл по пять партий и поединок против «Павлодара» не стал исключением. Команды сражались на равных и все решила пятая партия, где со счетом 15:11 сильнее оказался «Буревестник».



Во втором матче дебютант Национальной лиги «Мангыстау» в четырех сетах победил «Динамо-Тараз» и взял реванш за поражение на предварительной стадии. В третьей игре игрового дня также состоялся реванш. Повтор прошлогоднего финала Кубка страны между «Алтаем» и «ТНК «Казхромом» на этот раз завершился победой хромтауской команды 3:1. Таким образом, «Алтай» сложил полномочия действующего обладателя Кубка.



В заключительной игре дня «Атырау» уверено обыграл «Есиль-СК» и также вышел в полуфинал турнира. За выход в финал хозяева площадки 18 октября поспорят с «Мангыстау», а за вторую путевку в финал сразятся «Буревестник» и «ТНК «Казхром». Неудачники четвертьфинальных матчей сыграют за 5−8 места.



Кубок Казахстана по волейболу-2017. Финальный этап. Мужчины. Атырау. Четвертьфиналы. Результаты 17 октября.

«Павлодар» — «Буревестник» 2:3 (21:25, 25:18, 21:25, 25:18, 11:15)

«Мангыстау» — «Динамо-Тараз» 3:1 (22:25, 25:20, 25:20, 25:22)

«Алтай» — «ТНК «Казхром» 1:3 (16:25, 16:25, 25:22, 15:25)

«Атырау» — «Есиль-СК» 3:0 (25:15, 25:20, 25:18)



18 октября

Матчи за 5−8 места

«Есиль-СК» — «Динамо-Тараз»

«Павлодар» — «Алтай»



Полуфиналы

«Буревестник» — «ТНК «Казхром»

«Атырау» — «Мангыстау».