Суперкубок для чемпиона. Как Москва вновь взяла Казань

Источник: РИА "Новости"

Первый суперматч в женском чемпионате России по волейболу состоялся уже во втором туре. Фавориты сезона московское и казанское «Динамо» сошлись в битве за Суперкубок. Этот трофей был учреждён лишь перед началом сезона и нашёл своего первого обладателя. Игра получилась интересной, но немного подвело судейство.

«Мы намного лучше и сильнее»

Именно такое заявление до начала встречи сделала диагональная Наталья Маммадова — главный трансфер межсезонья для казанского «Динамо». Лидер сборной Азербайджана отдала должное московскому «Динамо», но не выразила ни малейших сомнений в том, что Казань гораздо сильнее.

И в первой партии слова Маммадовой не разошлись с делом. Казанские волейболистки были сильнее. Если в самом начале счёт был равным, но на подаче капитана и пасующей Евгении Старцевой гостьи резко оторвались от хозяек. Казалось, в этот момент судьба сета была решена, но москвичкам удалось сняться с неудобной расстановки.

Своей подачей ответила диагональная московского «Динамо» Наталья Гончарова. Она делала эйсы, выбивала соперниц с приёма, и вот уже счёт сократился до минимального. Но подопечные РишатаГилязутдинова сумели-таки справиться с приёмом. На подачу вышла Маммадова, которая увела свою команду на второй технический перерыв с хорошим преимуществом. Вот теперь партия точно была сделана.

Москвичкам удалось лишь чуть сократить отставание, но сет остался за Казанью.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaUZPsqj7-W/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? Фоторепортаж с матча за Суперкубок #МоскваКазань #ДинамоКазань #ИграемЯркимиКрасками Фото @kruchinin</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Volleyball Club Dinamo-Kazan (@vcdinamokazan) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-16T18:17:54+00:00">Окт 16 2017 в 11:17 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мяч в площадке. Видели все, кроме…

Во второй партии борьба была ещё острее. Хозяйки вернулись в игру, хотя и не без помощи судей. Начало сета вновь осталось за гостьями. А при счёте 8:5 на подаче Маммадовой случился эпизод, который явно надломил казанскую команду. Наталья Маммадова подала эйс, который видели все, кроме боковых судей. Они зафиксировали аут, и арбитр отдал очко московским волейболисткам.

Гилязутдинов, конечно, попросил просмотр, но на технической камере момент приземления мяча в площадку виден не был — помешал как раз арбитр. В итоге было утверждено судейское решение, и вместо того, чтобы уверенно вести четыре очка, преимущество Казани сократилось до двух. Справедливости ради, московские динамовки и без этого спорного момента начали перестраиваться.

Зоран Терзич убрал с площадки неудачно игравшую на приёме доигровщицу Яну Щербань, выпустив вместо неё Дарью Столярову, которая прошлый сезон отыграла в Москве на позиции диагональной. Это помогло хозяйкам увереннее действовать прежде всего в атаке, хотя и приём москвички тоже наладили. Москвички сначала догнали соперниц, затем вышли вперёд, а в нервной концовке были точнее.

Главный тренер ВК "Динамо" (Москва) Зоран Терзич (справа) и тренеры на церемонии награждения | Источник: РИА "Новости"

Вы — слабое звено

В третьей партии игра у Казани развалилась. Особенно на приёме. Москвички раз за разом искали с подачи Ирину Воронкову, и та очень часто ошибалась. Странно, но Гилязутдинов долго не убирал свою доигровщицу с площадки, хотя у неё не получалось не только нормально принять, но и в атаке она в основном попадала под блок.

В общем, московские динамовки нашли слабое звено у соперниц и здорово это использовали. Когда наставник казанской команды заменил Воронкову, спасти партию было уже невозможно. Тем более, что гостьи явно подсели физически. Ошибались все. Гилязутдинов убрал с площадки блокирующую Марину Марюхнич, но вышедшая вместо неё Ирина Королёва (Заряжко) перелома не внесла.

Ей потребовалось время, чтобы войти в игру, а к этому моменту партия была проиграна одним «Динамо» и выиграна другим. Команда Терзича играла намного лучше, хотя и очень далеко от идеала. У москвичек в этом сете великолепно сыграла блокирующая Екатерина Любушкина, которая и у сетки была неудержима, и на подаче.

А не было ли сетки?

Четвёртая партия получилась самой упорной. Ни одной из команд не удавалось обеспечить себе хотя бы небольшой отрыв. Два подряд мяча выиграло казанское «Динамо» — тут же тремя ответило «Динамо» московское. Казалось, уже сломленные гостьи обрели второе дыхание и заставили хозяек ошибаться.

Тем не менее, москвички получили в концовке сета три матчбола, и два из них гостьи отыграли. Их блок был непробиваем ни для Гончаровой, ни для Столяровой. Могла казанская команда и сравнять счёт. Но в последней атаке в матче судьи не рассмотрели, что Гончарова попала в трос, а не в блок. Скорее всего, более свежие хозяйки всё равно довели бы встречу до победы, и вполне заслуженной, но если бы это произошло без ошибок арбитров, никакого осадка бы не осталось.

Победители Суперкубка России 2017 - игроки и тренерский состав ВК "Динамо" (Москва) на церемонии награждения | Источник: РИА "Новости"