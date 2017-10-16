Ермек Сырлыбаев: Мы добились исторического достижения

Источник: Prosports.kz

Международный волейбольный сезон 2017 года для Казахстана сложился удачно. Мужская сборная впервые за 24 года стала серебряным призером чемпионата Азии, а женская — в четвертый раз подряд пробилась на мировое первенство. В беседе с корреспондентом Prosports.kz генеральный секретарь Федерации волейбола Республики Казахстан Ермек Сырлыбаев подвел итоги сезона, обозначил приоритеты на следующий год, а также раскрыл личные секреты по дальнейшему развитию волейбола в стране.

— Ермек Амирбекович, подошел к концу международный сезон 2017 года. На ваш взгляд, каким он выдался?

— Сезон получился неоднозначным. Мы делали акцент на женский волейбол. Главной задачей было отобраться на чемпионат мира, но в то же время выступить достойно на этапах Мирового Гран-при и войти в четверку сильнейших на чемпионате Азии. К сожалению, эту задачу мы не смогли выполнить в силу объективных обстоятельств. Я почти 18 лет работаю в волейболе, и это первый год, когда у нас пять игроков основного состава выбыли из-за травм. Молодежь еще не была готова играть на таком уровне, и нам даже пришлось на этапах Мирового Гран-при выступать десятью игроками. Но хорошо все, что хорошо кончается. К финальному отборочному турниру к чемпионату мира, который проходил в Алматы, мы смогли собрать более-менее оптимальный состав. Появились Сана Анаркулова, Кристина Аниконова, Алла Богдашкина вернулась в строй чуть раньше. Алеся Сафронова набрала оптимальную форму. Поэтому уже можно было ставить какие-то задачи и работать над выполнением основной цели сезона — попаданием на чемпионат мира. Это что касается женской национальной сборной.

Что касается мужской сборной, то тут я даже не знаю, что сказать. Мы просто не были готовы к тому, что мужская сборная выстрелит в этом году. Команда не очень блистала. Мы легко прошли первый этап отбора к чемпионату мира в Бишкеке, отобрались в финальную часть. Мировую лигу отыграли не совсем удачно. Но молодому амбициозному тренеру Игорю Михайловичу Никольченко удалось за неполные полтора месяца собрать команду и создать коллектив единомышленников. Апогеем всего этого стало выступление на чемпионате Азии, где мы завоевали серебряные медали спустя 24 года. И с этой сборной мы связываем определенные надежды на следующий год. Команда молодая, ее лидеры как раз находятся в зрелом возрасте — 26−28 лет. Поэтому на них мы продолжаем делать ставку и постараемся побороться за бронзовые медали на Азиатских играх 2018 года. По женской сборной мы пока не знаем, как скорректируем подготовку к чемпионату мира. Календарь очень хороший, он устраивает всех. В следующем году развели по датам женский чемпионат мира и Азиатские игры. Не то что было в 2014 году. Есть шанс поиграть на Азиатских играх сильнейшим составом, побороться за медаль, потом у нас сразу идет Кубок Азии через несколько дней. Мы действующие серебряные призеры Кубка Азии. В прошлом году в Китае проиграли хозяйкам. Есть смысл играть на Кубке Азии сильнейшим составом. А потом через 10 дней чемпионат мира. То есть здесь надо будет корректировать. Либо мы будем выступать на всех турнирах сильнейшим составом, готовиться к чемпионату мира через два турнира, либо акцент сделаем на Азиатские игры и на чемпионат мира, возможно, дав поиграть в Кубке Азии молодежи.

Со следующего года Мировая лига и Мировой Гран-при обновляются. 16 лучших сборных у мужчин и женщин будут играть в первой группе, вторая группа будет называться New Challenge League, куда войдут следующие 20 сборных по рейтингу. И мужская и женская сборные Казахстана приглашены туда. Будем бороться, будем играть. Это очень хороший коммерческий турнир. Женская сборная занимает в мире 21-е место в рейтинге, мужская сборная — 35-е. То есть в 36 мы попадаем.

— Традиционно женский волейбол в Казахстане сильнее, чем мужской. В чем причина?

— Я бы не сказал, что женский волейбол традиционно сильнее. Просто у женской сборной на Азиатском континенте конкуренция не такая высокая, как у мужчин. У женщин — это Китай, Южная Корея, Япония, Таиланд, Китайский Тайбэй. Сейчас очень сильно подтягиваются Вьетнам, Северная Корея, Иран, вот и все. А у мужчин, если считать, то нужно добавить еще и арабские страны: Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, то есть те, которые не имеют своих женских команд. Очень силен среди мужчин Иран — 6-е место в мировом рейтинге. Были времена, когда Иран не мог у нас выиграть. До 2006 года на крупных турнирах мы им никогда не проигрывали. Начиная с 2006 года, когда мы последний раз их обыгрывали, не можем их победить. Вот такая же ситуация сложилась и в женском волейболе с Таиландом. Раньше Таиланд для нас был не такой серьезный соперник. Все круто изменилось начиная с 2008 года, после пекинской Олимпиады, когда у нас пошла смена поколений, а тайские девчонки подросли, и у них образовалась очень хорошая сборная. Сейчас, я думаю, положение уравновешено. Так что с оптимизмом будем смотреть в следующий сезон. А этот сезон я бы оценил как неоднозначный. Все подытожило успешное выступление в отборочном турнире на чемпионат мира. Жеребьевка была удачной для женской сборной. Попади мы в ту группу, где Таиланд, Южная Корея — два очень сильных фаворита и играющие команды, которые прошли квалификацию, — Северная Корея, Вьетнам, Иран, еще неизвестно, как все сложилось бы.

Могу раскрыть секрет, что изначально мы не должны были играть отборочный турнир в Алматы. Мы включились в борьбу за этот турнир только после жеребьевки, так как понимали, что играть с Китаем, Китайским Тайбэем в Китае нам будет очень сложно. Но Китай — это Китай, это великая волейбольная держава, олимпийские чемпионки, это победители турнира Гранд-чемпионов этого года в Японии. Поэтому они календарь строили под себя. После Японии они хотели приехать домой и играть дома. Турнир хотел еще организовать Китайский Тайбэй. Но тут Китай, имея главенствующую роль, сказал: «Тайбэй будет играть там, где скажет Китай». Учитывая эти разногласия, мы включились в борьбу, и нам удалось уговорить китайцев, взяв полностью все расходы по проживанию и питанию команд на себя. Мы понимали, что дома нам будет легче играть с Тайбэем, чем в Китае. Это был риск, но игра стоила свеч.

Источник: Prosports.kz

Очень многое было поставлено на кон, в том числе и с моей стороны. При поддержке президента федерации риск оправдался. Может быть, Дворец спорта имени Балуана Шолака для нас такой счастливый. Также хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли и поддержали нас в очень сложной игре против Тайбэя. Особая благодарность нашим спонсорам: Фонду национального благосостояния «Самрук-Қазына» и социальному партнеру федерации Фонду развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust, оказавшим помощь в подготовке национальных сборных Казахстана и организации международных турниров в Алматы.

— Ермек Амирбекович, волейбол — потенциально очень медийный вид спорта, привлекательный. Особенно женский. Как его можно раскрутить, ведь сейчас наши футболисты пользуются большей популярностью, чем более успешные волейболистки?

— Мы в волейболе добились исторического достижения. Я не могу этого точно утверждать, надо перепроверить, но, наверное, мы первые, кто в игровых видах спорта четыре раза подряд попал на чемпионат мира. Я знаю, что близко может стоять мужское водное поло. По-моему, они три раза подряд выходили. Но тут надо учитывать и популярность самого вида спорта. Футбол — это вид номер один. Я сам был в футболе, работал в «Кайрате», когда он последний раз становился чемпионом Казахстана, и знаю, что раскручивать этот вид спорта легче, чем волейбол. На сегодня Международная федерация волейбола — это самая большая федерация в мире. 270 стран насчитывает FIVB. Даже футбол и легкая атлетика не имеют столько. Но рейтинг ведется всего пятидесяти стран. Очень много государств, которые занимают низшие 1−2-ю категории. В волейболе есть пять категорий, мы относимся к четвертой. Пятая — это высшая категория, где играют Бразилия, Сербия, Иран и другие ведущие державы. За эти годы нам удалось со второй категории подняться в четвертую. Это тоже наш успех.

Надо, конечно, поднимать уровень клубов в области маркетинга. Наши клубы только-только начинают работать в области маркетинга и менеджмента. Мы сейчас видим активизацию «Алтая», мужского клуба «Атырау», мужского клуба «Павлодар», «Жетысу» в этом плане тоже начинает, но, к сожалению, многие годы у нас не готовили специалистов в этой области спорта. Мне самому пришлось учиться, переучиваться, изучать менеджмент. Конечно, потенциал у волейбола огромный. Сейчас идет бум этого вида спорта в стране. У нас появляется очень много команд в детской лиге. Если в 2008 году было 10−12 команд, то сегодня мы набираем 40−42 команды в детской лиге. Это связано с тем, что мы вернули волейбол в общеобразовательные школы. Сейчас в волейбол играют во всех областях Казахстана.

Источник: Prosports.kz

— Как, на ваш взгляд, сейчас, развитие волейбола в стране может постепенно избавиться от полной зависимости от акимов? Ведь не секрет, что подъем того или иного вида спорта в регионе зависит от вовлеченностей акимов.

— Я думаю, что акимам легче поддерживать волейбол, чем футбол. Это не такой финансово емкий вид спорта. Если огласить наш бюджет, любая команда первой футбольной лиги будет смеяться над нами. Если нам сегодня дадут 3 млн долларов на всю федерацию волейбола, мы будем работать над задачами выхода на чемпионаты мира, будем развивать пляжный волейбол и завоевывать медали на азиатских турах. 3−4 млн в год нам достаточно для всей федерации. Это национальные сборные, все молодежные, юношеские команды, пляжный волейбол, и мы будем работать по задачам. Это бюджет средненького футбольного клуба.

— Поправки в Закон о спорте, принятые в этом году, пойдут на пользу волейболу?

— Я надеюсь на это. Мы сейчас сдали документы на ранжирование видов спорта. Я надеюсь на объективный подход. Сейчас так получилось, что игровые виды спорта остались в несколько стесненном положении по сравнению с индивидуальными видами. Конечно, подготовить одного спортсмена проще, чем команду из 12 человек. Хорошо, что стали нас собирать, прислушиваться к нам. Например, ранее учитывались только результаты 2015−2016 гг. А мы говорим: «Почему не учитываются результаты Азиатских игр 2014 года?» Цикл ведь не закончен еще. Но в итоге нам удалось прийти к общему знаменателю, и совсем недавно мы сдали документы со всеми замечаниями. Если финансовые средства будут четко распределены для каждой федерации, для работы на результат, я думаю, что мы пойдем вперед.

— Как освещается внутреннее первенство по волейболу?

— Мы работаем с телеканалом Qazsport. Вот сейчас ведем переговоры по Атырау, к сожалению, нет технической возможности транслировать матчи финального этапа Кубка Казахстана. А мы ожидаем очень интересный турнир из восьми команд. Будем вести оттуда дневники. На данный момент есть техническая возможность транслировать в прямом эфире матчи из Усть-Каменогорска, Павлодара, Тараза, Алматы, Талдыкоргана. В этом также заинтересованы клубы, они тоже должны работать вместе с федерацией над такими вопросами. Но проблема в том, что дворцы спорта не принадлежат клубам. А они несут колоссальные расходы по аренде.

Источник: Prosports.kz

— Что нужно помимо денег для выхода нашего волейбола на следующий уровень?

— По нашим расчетам, в Казахстане достаточно иметь два крупных волейбольных центра в Астане и Алматы и плюс пять-семь мини-центров в регионах. У нас будет очень хорошая инфраструктура.

Я сейчас очень внимательно изучаю сербский феномен развития игровых видов спорта. Я разговаривал с очень многими учеными в мире, которые работают в волейболе. И чем больше изучаю этот феномен, тем больше убеждаюсь, что это подходит Казахстану. Мы очень похожи в том, что население у нас также немногочисленное. Коэффициент соотношения населения, которое может активно заниматься спортом, примерно одинаков. И они развивают все виды спорта равномерно.

— И финансово не затратные виды…

— Да, финансово не затратные. Женская сборная Сербии по волейболу выиграла чемпионат Европы, стала серебряным призером Олимпиады. Мужская сборная выиграла Мировую лигу, была чемпионом Европы. У них жесточайшая конкуренция между игровыми видами спорта. Единственное, в чем мы уступаем им, — это в физиологических данных. Здесь уже ничего не сделаешь. Мы пониже ростом. Они генетически крупнее, а в остальном мы как две капли воды похожи. Так зачем изобретать велосипед? Нужно только перенять этот опыт. Там девчонки молодые в детской лиге могут играть по 30−32 игры за одну неделю. За счет интенсивности и селекции идет рост. Потенциальный игрок национальной сборной должен получать образование за счет государства. Начиная с интерната, школы и заканчивая высшим образованием, чтобы был стимул.

— Но у нас многие родители не воспринимают волейбол всерьез и скорее отдадут ребенка учиться, к примеру, на банкира.

— Да, потому что не знают о том, что в волейболе можно зарабатывать большие деньги. Волейбол — это профессия. И на ней можно заработать, чтобы безбедно жить всю жизнь. Сегодня контракты ведущих волейболистов мира приближаются к контрактам ведущих баскетболистов.

— Это сколько?

— Самый высокооплачиваемый игрок в мужском волейболе — это Леон. Кубинец, который играет в казанском «Зените». По слухам, он получает за сезон $ 1,8 млн чистыми. Екатерина Гамова в свое время получала $ 1,5 млн. Сейчас в российской суперлиге игроки, которые «сидят на банке», имеют по $ 350−400 тыс.

Источник: Prosports.kz

— Но в то же время в России перекормили своих волейболистов, и на уровне сборных у них спад.

— Да, тут важен вопрос менеджмента. Уметь этими деньгами распорядиться. Я в свое время начинал с нуля, не имея опыта по подготовке команд. Взять, к примеру, волейбольный клуб «Рахат». Дважды выигрывал Клубный чемпионат Азии. Я на тот момент был генеральным менеджером клуба, и тогда эти достижения воспринимались как должное. С тех пор никто из наших клубов не может выиграть Клубный чемпионат Азии. Я недавно прочитал, что баскетбол впервые за 26 лет завоевал бронзу (ПБК «Астана» занял третье место в Кубке азиатских чемпионов ФИБА. — Прим. Prosports.kz). Для нас бронза, четвертое место — это неудача. «Алтай» два года бьется, и среди мужчин и среди женщин, и не может подняться выше четвертого места. Для нас это катастрофа.

Когда я принял футбольный «Кайрат» в свое время, передо мной поставили задачу: выиграть Кубок в этом же году. Необходимо было создать команду за полгода. Не скажу, что у нас были большие деньги, но ими надо уметь правильно распорядиться.

— Сейчас чемпион страны и сильнейший клуб Казахстана — «Алтай». Что случится с командой, если вдруг завтра поменяется аким? Закладываются ли фундаменты волейбола на месте?

— Вот сейчас как раз Усть-Каменогорск этим и занимается. Они молодцы в этом плане, первые открыли детскую спортивную школу-интернат. Со всей области набрали девчонок. Они работают над этим, для этого нужно время. Но им нужен и сегодняшний результат. Взяли Клубный чемпионат Азии к себе домой, заняли четвертое место. Это не тот результат, которого они ожидали. Усть-Каменогорск вновь получил право проведения этого турнира у себя в июле следующего года. Надо отдать должное акиму, они подготовили в прошлом сезоне великолепный турнир. Отреставрировали дворец спорта, поставили прекрасное табло, установили встроенную «челлендж"-систему. Все подготовили хорошо. Но забыли подготовить команду. Я боюсь, как бы они не наступили на те же грабли второй раз подряд.

Источник: Prosports.kz

— Если «Алтай» в следующем году выиграет Клубный чемпионат Азии, что это даст?

— Ну, во-первых, Казахстан впервые будет представлен на Клубном чемпионате мира. Сейчас ведь победители континентальных чемпионатов играют в турнире мирового масштаба. Это будет большой толчок в развитии волейбола в стране. Вот я разговаривал с менеджером китайской сборной, которая приезжала к нам на отбор. Я спрашиваю: «Как у вас?». Он говорит: «Денег у нас немерено. Как мы стали олимпийскими чемпионами, все с футбола, баскетбола ушли к нам». Вот они недавно выиграли в Японии турнир Гранд-чемпионов. Заработали 250 тысяч долларов. 50 тыс. отдали тренерам, остальные 200 тыс. забрали игроки. «Адидас» с ними продлевает контракт. Кроме того, Чжу Тин — звезда китайского и мирового баскетбола, капитан сборной, только от рекламных контрактов получает около $ 1 млн в год. Она рекламирует все, от молока до посуды. Я призываю наши крупные компании, чтобы они приглашали наших волейболисток рекламировать их. Та же Сабина Алтынбекова, которая, может быть, как волейболистка еще не состоялась, но уже очень популярна. Сана Анаркулова, Кристина Аниконова — красавицы же! Алла Богдашкина! А чего на международном уровне добился Исламхан? Везде же футболисты, возьмите те же карточки платежные. Безусловно, Самат Смаков — это бренд. Он в свое время играл у меня в «Кайрате». Али Алиев, Набойченко, Бойченко, со всеми у меня прекрасные отношения и поныне. Ничего не имею против. Но ведь наши волейболисты выиграли серебро чемпионата Азии. Футболист никогда не будет серебряным призером континентального первенства. У нас есть игроки, которые три раза играли на мировом первенстве. Если Коринна Ишимцева вернется, она будет первой, примет участие в чемпионате мира в четвертый раз. Крупные компании ведь тоже должны разбираться, с кем работать.

Источник: Prosports.kz

— Сабина Алтынбекова очень популярна. Волна этой популярности прославила именно ее, но почему-то не зацепила сам волейбол. Не привлекла людского интереса к виду спорта. Почему?

— Потому что она как волейболистка еще не состоялась. Ей было 18 лет, когда она поехала играть за молодежную сборную в Китайский Тайбэй. Если бы она играла на высоком уровне, как Павлова или Грушко, то, конечно, эффект был бы колоссальный. Возможно, Сабина еще заиграет, я на это очень надеюсь. Если бы она в этом году поехала в Сеул на этап Мирового Гран-при в составе национальной сборной, представляете, что там творилось бы? Но мы не можем выбрать игроков по внешности, мы берем по их игровым качествам.

Или вот, например, Алла Богдашкина, наша красавица. Она яркий пример того, как должен играть натурализованный игрок за сборную новой страны. Вы видели, что она вытворяла с Китайским Тайбэем в четвертом сете? Как играла! Ценою травмы выиграла 24-е очко. Она украинка, натурализованный игрок. Но как она боролась на площадке за Казахстан! В волейболе разрешается лишь раз смена спортивного гражданства. Алла больше не может играть ни за Украину, ни за другую страну. Она связала свою судьбу с Казахстаном. И вот я смотрел хоккей, чемпионат мира. Наша первая пятерка — канадцы. Я ничего не хочу сказать, но было видно, что «Вы нас сами пригласили и еще делаете нам замечания?».

— Какие премиальные получат девчонки за выход на чемпионат мира?

— Очень скромные. В размере месячной зарплаты. Не клубной зарплаты, а от федерации. Федерация не может платить те деньги, которые платят клубы. Они уже получили премию, как и тренерский штаб. Конечно, с футболом это несравнимые суммы.

— А сколько все-таки?

— Цифра не доходит даже до тысячи долларов. Без внимания они, конечно, не остаются, но за сборную надо играть сердцем.