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00:24 (мск), источник: Известия

Евгений Воронов назначен капитаном «Зенита»

Экс-защитник сборной России и казанского УНИКСа стал преемником Яниса Тиммы.

Источник: Известия

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 Евгений Воронов стал новым капитаном «Зенита». Об этом «Известиям» рассказал источник в петербургском клубе. 31-летний защитник присоединился к сине-бело-голубым в июле 2017-го после истечения контракта с УНИКСом и буквально за несколько месяцев сумел продемонстрировать свои лидерские качества в новом коллективе. В прошлом году капитаном команды был форвард сборной Латвии Янис Тимма, перешедший в испанскую «Басконию».

Эту информацию подтвердил спортивный директор клуба Андрей Спиридов.

— Действительно, Евгений Воронов будет капитаном клуба в этом сезоне, — сообщил он. — После ухода Яниса Тиммы нам надо было определиться с новым капитаном, и команда проголосовало за кандидатуру Воронова. Это очень опытный игрок, который пользуется большим авторитетом в российском и европейском баскетболе.

Однако старт сезона Евгений Воронов пропустил из-за травмы. В отсутствие экс-защитника сборной России капитаном команды был 27-летний форвард Евгений Валиев, выступающий за «Зенит» с момента создания клуб (2014 год).

— Воронов уже практически восстановился после повреждения голеностопа, — рассказал «Известиям» агент игрока, олимпийский чемпион Сергей Тараканов. — Думаю, что он сможет принять участие в матча «Зенита» уже на этой неделе.

Сезон-2016/17 Евгений Воронов провел в УНИКСе, набирая в среднем в матчах Единой лиги ВТБ по 5,5 очка и 1,7 передачи за 16 с половиной минут на площадке. Однако эти показатели не убедили руководство казанского клуба продлить контракт с российским защитником, и в межсезонье он стал свободным агентом. У игрока было несколько предложений от российских клубов, но он решил выбрать «Зенит», который по-прежнему ставит перед собой задачу пробиться в главный турнир континента — Евролигу.

При этом Санкт-Петербург для защитника город особый — 10 лет назад он подписал контракт с местным «Динамо», но так и не сыграл за этот клуб ни одного официального матча. Евгений Воронов провел полноценную предсезонную подготовку под руководством Фотиса Кацикариса, который тогда был главным тренером, а по возвращении из Греции всех игроков поставили в известность о закрытии клуба из-за финансовых проблем.

После этого Евгений Воронов поиграл за многие российские клубы, включая ЦСКА, с которым баскетболист становился двукратным чемпионом Лиги ВТБ (2012, 2013). Евгений был игроком олимпийской сборной России, которая в 2012 году завоевала медали Олимпийских игр в Лондоне.

В 2014 году он вернулся в «Локомотив», в котором начинал свою профессиональную карьеру. Правда, на тот момент клуб уже давно базировался в Краснодаре, а не в Ростове-на-Дону. В первом же сезоне Евгений помог «Локо» завоевать путевку в Евролигу, а на следующий год «железнодорожники» впервые в своей истории дошли до «Финала четырех». В той команде Барцокаса ведущие роли были распределены между легионерами, из российских баскетболистов игровое время помимо Евгения Воронова имели лишь Сергей Быков и Андрей Зубков.

Перейдя летом 2016 года в УНИКС, Евгений Воронов продолжил выступать в Евролиге, проводя на площадке в среднем за матч 15 минут и набирая три очка. Не самая высокая результативность Евгения обусловлена его функциями на площадке — Евгений Воронов считается одним из лучших российских баскетболистов по игре в защите. Минувшим летом баскетболист перебрался в «Зенит», где начал выступать под руководством Василия Карасева, с которым уже работал во время аренды из ЦСКА в «Триумф» в 2014 году. Контракт защитника с петербургским клубам рассчитан на два года.

Помимо Евгения Воронова состав «Зенита» пополнили еще семь новичков: защитники Скотти Рейнольдс («Цибона»), Кайл Курит («Гран-Канария»), Николас Лапровиттола («Баскония»), форварды Марко Симонович («Црвена Звезда»), Дрю Гордон («Летувос Ритас»), Никита Баринов («Парма») и центровой Шейх Уиттингтон («Обрадойро»).

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