Евгений Воронов назначен капитаном «Зенита»

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 Евгений Воронов стал новым капитаном «Зенита». Об этом «Известиям» рассказал источник в петербургском клубе. 31-летний защитник присоединился к
Эту информацию подтвердил спортивный директор клуба Андрей Спиридов.
— Действительно, Евгений Воронов будет капитаном клуба в этом сезоне, — сообщил он. — После ухода Яниса Тиммы нам надо было определиться с новым капитаном, и команда проголосовало за кандидатуру Воронова. Это очень опытный игрок, который пользуется большим авторитетом в российском и европейском баскетболе.
Однако старт сезона Евгений Воронов пропустил
— Воронов уже практически восстановился после повреждения голеностопа, — рассказал «Известиям» агент игрока, олимпийский чемпион Сергей Тараканов. — Думаю, что он сможет принять участие в матча «Зенита» уже на этой неделе.
Сезон-2016/17 Евгений Воронов провел в УНИКСе, набирая в среднем в матчах Единой лиги ВТБ по 5,5 очка и 1,7 передачи за 16 с половиной минут на площадке. Однако эти показатели не убедили руководство казанского клуба продлить контракт с российским защитником, и в межсезонье он стал свободным агентом. У игрока было несколько предложений от российских клубов, но он решил выбрать «Зенит», который
При этом
После этого Евгений Воронов поиграл за многие российские клубы, включая ЦСКА, с которым баскетболист становился двукратным чемпионом Лиги ВТБ (2012, 2013). Евгений был игроком олимпийской сборной России, которая в 2012 году завоевала медали Олимпийских игр в Лондоне.
В 2014 году он вернулся в «Локомотив», в котором начинал свою профессиональную карьеру. Правда, на тот момент клуб уже давно базировался в Краснодаре, а не в
Перейдя летом 2016 года в УНИКС, Евгений Воронов продолжил выступать в Евролиге, проводя на площадке в среднем за матч 15 минут и набирая три очка. Не самая высокая результативность Евгения обусловлена его функциями на площадке — Евгений Воронов считается одним из лучших российских баскетболистов по игре в защите. Минувшим летом баскетболист перебрался в «Зенит», где начал выступать под руководством Василия Карасева, с которым уже работал во время аренды из ЦСКА в «Триумф» в 2014 году. Контракт защитника с петербургским клубам рассчитан на два года.
Помимо Евгения Воронова состав «Зенита» пополнили еще семь новичков: защитники Скотти Рейнольдс («Цибона»), Кайл Курит («Гран-Канария»), Николас Лапровиттола («Баскония»), форварды Марко Симонович («Црвена Звезда»), Дрю Гордон («Летувос Ритас»), Никита Баринов («Парма») и центровой Шейх Уиттингтон («Обрадойро»).