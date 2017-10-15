Определились четвертьфинальные пары розыгрыша Кубка Казахстана

15 октября прошли заключительные матчи группового этапа по итогам которых определились четвертьфинальные пары турнира.



В группе «А» алматинский «Буревестник» потерпел первое поражение на турнире, уступив в пяти партиях «Алтаю». Отметим, что ранее «Буревестник» одержал две пятисетовые победы. В другом матче хозяева площадки волейболисты «Атырау» в трех сетах победили «Мангыстау» и заняли первое место в группе с 7 очками, опередив на один балл «Буревестник».



В группе «Б» хромтауский «ТНК «Казхром» нанес первое поражение «Динамо-Таразу», а «Есиль-СК» потерпел третье поражение в трех матчах, проиграв «Павлодару». Первое место в группе досталось клубу из Хромтау, вторым стал «Динамо-Тараз».



Таким образом, 17 октября в четвертьфинале турнира сыграют: «Буревестник» — «Павлодар», «Динамо-Тараз» — «Мангыстау», «ТНК «Казхром» — «Алтай» и «Атырау» — «Есиль-СК». Отметим, что «ТНК «Казхром» и «Алтай» играли в финале прошлого кубка страны, а «Мангыстау» и «Динамо-Тараз» встречались в сентябре в решающем матче предварительного этапа Кубка РК.



Кубок Казахстана по волейболу-2017. Финальный этап. Мужчины. Атырау. Результаты 15 октября.



Группа А

«Буревестник» — «Алтай» — 2:3 (25:21, 25:23, 21:25, 21:25, 9:15)

«Атырау» — «Мангыстау» — 3:0 (25:16, 25:20, 25:22)

«Атырау» — 7 очков

«Буревестник» — 5 очков

«Мангыстау» — 4 очка

«Алтай» — 2 очка



Группа Б

«ТНК «Казхром» — «Динамо-Тараз» — 3:0 (25:22, 25:17, 25:9)

«Есиль-СК» — «Павлодар» — 0:3 (17:25, 18:25, 14:25)

«ТНК «Казхром» — 7 очков

«Динамо-Тараз» — 6 очков

«Павлодар» — 5 очков

«Есиль-СК» — 0 очков



17 октября

Четвертьфиналы

«Буревестник» — «Павлодар»

«Динамо-Тараз» — «Мангыстау»

«ТНК «Казхром» — «Алтай»

«Атырау» — «Есиль-СК».