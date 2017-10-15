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19:23 (мск), источник: Sports.kz

Определились четвертьфинальные пары розыгрыша Кубка Казахстана

В Атырау продолжается финальный этап Кубка Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд.

15 октября прошли заключительные матчи группового этапа по итогам которых определились четвертьфинальные пары турнира.

В группе «А» алматинский «Буревестник» потерпел первое поражение на турнире, уступив в пяти партиях «Алтаю». Отметим, что ранее «Буревестник» одержал две пятисетовые победы. В другом матче хозяева площадки волейболисты «Атырау» в трех сетах победили «Мангыстау» и заняли первое место в группе с 7 очками, опередив на один балл «Буревестник».

В группе «Б» хромтауский «ТНК «Казхром» нанес первое поражение «Динамо-Таразу», а «Есиль-СК» потерпел третье поражение в трех матчах, проиграв «Павлодару». Первое место в группе досталось клубу из Хромтау, вторым стал «Динамо-Тараз».

Таким образом, 17 октября в четвертьфинале турнира сыграют: «Буревестник» — «Павлодар», «Динамо-Тараз» — «Мангыстау», «ТНК «Казхром» — «Алтай» и «Атырау» — «Есиль-СК». Отметим, что «ТНК «Казхром» и «Алтай» играли в финале прошлого кубка страны, а «Мангыстау» и «Динамо-Тараз» встречались в сентябре в решающем матче предварительного этапа Кубка РК.

Кубок Казахстана по волейболу-2017. Финальный этап. Мужчины. Атырау. Результаты 15 октября.

Группа А
«Буревестник» — «Алтай» — 2:3 (25:21, 25:23, 21:25, 21:25, 9:15)
«Атырау» — «Мангыстау» — 3:0 (25:16, 25:20, 25:22)
«Атырау» — 7 очков
«Буревестник» — 5 очков
«Мангыстау» — 4 очка
«Алтай» — 2 очка

Группа Б
«ТНК «Казхром» — «Динамо-Тараз» — 3:0 (25:22, 25:17, 25:9)
«Есиль-СК» — «Павлодар» — 0:3 (17:25, 18:25, 14:25)
«ТНК «Казхром» — 7 очков
«Динамо-Тараз» — 6 очков
«Павлодар» — 5 очков
«Есиль-СК» — 0 очков

17 октября
Четвертьфиналы
«Буревестник» — «Павлодар»
«Динамо-Тараз» — «Мангыстау»
«ТНК «Казхром» — «Алтай»
«Атырау» — «Есиль-СК».

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