Давка, унесшая жизни 66 болельщиков московской команды на стадионе «Лужники», произошла 20 октября 1982 года на матче 1/16 финала Кубка УЕФА.
«Зенит» победил «Нову» на групповом этапе полуфинала Кубка России
Волейболисты «Зенита» из
Волейболисты «Зенита» из
Матч прошёл в Кемерово в рамках группы «Б» и завершился победой «Зенита» со счётом 28:26, 21:25, 25:12, 25:23.
Накануне «Зенит» также в четырёх партиях победил московское «Динамо», так что сейчас
Кубок России. Мужчины. Полуфинал. Группа «Б». Кемерово
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:1 (28:26, 21:25, 25:12, 25:23).