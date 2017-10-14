«Зенит» победил «Нову» на групповом этапе полуфинала Кубка России

Матч прошёл в Кемерово в рамках группы «Б» и завершился победой «Зенита» со счётом 28:26, 21:25, 25:12, 25:23.



Накануне «Зенит» также в четырёх партиях победил московское «Динамо», так что сейчас санкт-петербуржцы уверенно занимают первое место в таблице. В третьем туре, который состоится 15 октября, они сыграют с местным «Кузбассом». Победители групп выйдут в «Финал четырёх», который пройдёт в Белгороде 2—3 декабря .



Кубок России. Мужчины. Полуфинал. Группа «Б». Кемерово



«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:1 (28:26, 21:25, 25:12, 25:23).