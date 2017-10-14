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Сиволап и Величко пробились в финал этапа Мирового тура в Китае
В Циньчжоу (Китай) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу.
В Циньчжоу (Китай) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу.
Россияне Максим Сиволап и Игорь Величко вышли в финал этих соревнований, одержав победу над кубинцами Диасом Нивалдо и Серхио Гонсалесом в трёх партиях — 21:18, 16:21, 15:10.
Ранее российские волейболисты победили немцев Лоренца Шюманна и Нильса Эхлерса, представителей Катара Джефферсона Сантоса Перейру и Шерифа Юнусса и китайцев Ха Ликэцзяна и Ли Лэя.
Соперниками Величко и Сиволапа по финальному матчу станут мексиканцы Ломбардо Онтиверос и Хуан Вирген. Финал состоится 15 октября.