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13:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Сиволап и Величко пробились в финал этапа Мирового тура в Китае

В Циньчжоу (Китай) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу.

Россияне Максим Сиволап и Игорь Величко вышли в финал этих соревнований, одержав победу над кубинцами Диасом Нивалдо и Серхио Гонсалесом в трёх партиях — 21:18, 16:21, 15:10.

Ранее российские волейболисты победили немцев Лоренца Шюманна и Нильса Эхлерса, представителей Катара Джефферсона Сантоса Перейру и Шерифа Юнусса и китайцев Ха Ликэцзяна и Ли Лэя.

Соперниками Величко и Сиволапа по финальному матчу станут мексиканцы Ломбардо Онтиверос и Хуан Вирген. Финал состоится 15 октября.

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