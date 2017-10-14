Сиволап и Величко пробились в финал этапа Мирового тура в Китае

Россияне Максим Сиволап и Игорь Величко вышли в финал этих соревнований, одержав победу над кубинцами Диасом Нивалдо и Серхио Гонсалесом в трёх партиях — 21:18, 16:21, 15:10.



Ранее российские волейболисты победили немцев Лоренца Шюманна и Нильса Эхлерса, представителей Катара Джефферсона Сантоса Перейру и Шерифа Юнусса и китайцев Ха Ликэцзяна и Ли Лэя.



Соперниками Величко и Сиволапа по финальному матчу станут мексиканцы Ломбардо Онтиверос и Хуан Вирген. Финал состоится 15 октября.