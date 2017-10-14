Бронзовый призер ЧЕ-2007 по волейболу Сурцева объявила о завершении карьеры

«Я закончила с профессиональным спортом. Предложения из других клубов были, но решила, что уже пришло время заканчивать. Прошлый сезон в краснодарском “Динамо” не очень сложился для меня, с переменным успехом. Ну что себя мучить? Семья тоже поддержала меня в этом решении, что очень важно», — сказала Сурцева по телефону.