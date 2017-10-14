Бронзовый призер ЧЕ-2007 по волейболу Сурцева объявила о завершении карьеры
МОСКВА, 14 окт —
МОСКВА, 14 окт —
Сурцева является четырехкратным бронзовым призером чемпионата России. В составе краснодарского «Динамо» волейболистка выигрывала Кубок России, Кубок ЕКВ и Кубок вызова. В 2007 году Сурцева стала бронзовым призером чемпионата Европы.
«Я закончила с профессиональным спортом. Предложения из других клубов были, но решила, что уже пришло время заканчивать. Прошлый сезон в краснодарском “Динамо” не очень сложился для меня, с переменным успехом. Ну что себя мучить? Семья тоже поддержала меня в этом решении, что очень важно», — сказала Сурцева по телефону.
«Пора начинать новую жизнь. Пока я не определилась, чем буду заниматься после волейбола, все еще только впереди», — добавила она.
Помимо краснодарского «Динамо» Сурцева выступала за челябинский «Метар», «Ленинградку» из