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12:05 (мск), источник: Р-Спорт

Бронзовый призер ЧЕ-2007 по волейболу Сурцева объявила о завершении карьеры

МОСКВА, 14 окт — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Бронзовый призер чемпионата Европы 2007 по волейболу в составе сборной России Светлана Сурцева, в прошлом сезоне выступавшая за краснодарское «Динамо», сообщила агентству «Р-Спорт» о завершении карьеры игрока.

Сурцева является четырехкратным бронзовым призером чемпионата России. В составе краснодарского «Динамо» волейболистка выигрывала Кубок России, Кубок ЕКВ и Кубок вызова. В 2007 году Сурцева стала бронзовым призером чемпионата Европы.

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«Я закончила с профессиональным спортом. Предложения из других клубов были, но решила, что уже пришло время заканчивать. Прошлый сезон в краснодарском “Динамо” не очень сложился для меня, с переменным успехом. Ну что себя мучить? Семья тоже поддержала меня в этом решении, что очень важно», — сказала Сурцева по телефону.

«Пора начинать новую жизнь. Пока я не определилась, чем буду заниматься после волейбола, все еще только впереди», — добавила она.

Помимо краснодарского «Динамо» Сурцева выступала за челябинский «Метар», «Ленинградку» из Санкт-Петербурга, московское «Динамо-Янтарь», «Тюмень-ТюмГУ», «Протон» из Саратовской области и «Заречье-Одинцово».

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