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17:03 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские волейболистки Секретова и Шалаевская пробились в восьмерку сильнейших турнира в Баку

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Виктория Секретова и Виктория Шалаевская пробились в восьмерку сильнейших международного турнира по пляжному волейболу категории «Сателлит» в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

На старте соревнований они одолели соперниц из Франции Лезану Пласетт / Алину Шамеро (Франция) — 18:21, 21:11, 16:14. Однако поражение во втором круге от опытных француженок Александры Юпитер и Офелии Луссон — 13:21, 14:21 отправило белорусок в утешительный раунд, где они были сильнее дуэта из Дании Хелле Сондергард / Симона Окхольм — 21:11, 21:14. За право выхода в полуфинал белоруски уступили Алексе Ришар и Марго Каррер, которые также представляют Францию, — 15:21, 13:21. В итоговом протоколе они разделили седьмое и восьмое места с россиянками Ириной Фроловой и Еленой Свиридовой.

В китайском Циньчжоу проходит этап Мирового тура, в котором участвовал ведущий белорусский дуэт Александр Коваленко и Александр Дедков. В основной сетке соревнований они были сильнее Пень Гао и Жи Ли из Китая — 21:19, 21:11, однако в 1/8 финала Коваленко и Дедков уступили кубинцам Диасу Нивалдо и Серхио Гонсалесу — 21:15, 16:21, 11:15. Белорусы расположились на девятом месте итогового протокола.

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