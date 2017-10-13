Белорусские волейболистки Секретова и Шалаевская пробились в восьмерку сильнейших турнира в Баку

На старте соревнований они одолели соперниц из Франции Лезану Пласетт / Алину Шамеро (Франция) — 18:21, 21:11, 16:14. Однако поражение во втором круге от опытных француженок Александры Юпитер и Офелии Луссон — 13:21, 14:21 отправило белорусок в утешительный раунд, где они были сильнее дуэта из Дании Хелле Сондергард / Симона Окхольм — 21:11, 21:14. За право выхода в полуфинал белоруски уступили Алексе Ришар и Марго Каррер, которые также представляют Францию, — 15:21, 13:21. В итоговом протоколе они разделили седьмое и восьмое места с россиянками Ириной Фроловой и Еленой Свиридовой.
В китайском Циньчжоу проходит этап Мирового тура, в котором участвовал ведущий белорусский дуэт Александр Коваленко и Александр Дедков. В основной сетке соревнований они были сильнее Пень Гао и Жи Ли из Китая — 21:19, 21:11, однако в 1/8 финала Коваленко и Дедков уступили кубинцам Диасу Нивалдо и Серхио Гонсалесу — 21:15, 16:21, 11:15. Белорусы расположились на девятом месте итогового протокола.