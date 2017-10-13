Белорусские волейболисты узнали соперников по отбору на ЧЕ-2019

По итогам жеребьевки, которая состоялась в Люксембурге, национальная команда сыграет в группе Е вместе со сборными Испании, Норвегии и Грузии. Победитель получит право выступить в финальной стадии континентального форума. Еще пять команд, которые займут вторые места в семи отборочных группах, по дополнительным показателям получат право выступить на чемпионате Европы.

Квалификационные матчи (на выезде и домашней площадке) будут сыграны с августа 2018 года по январь 2019-го. Решающую стадию турнира, в которой вместо 16 сборных сыграют 24, примут сразу четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды. Также без отбора в эту стадию вышли Россия, Германия, Сербия, Италия, Болгария, Чехия, Польша и Турция.