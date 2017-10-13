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10:28 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские волейболисты узнали соперников по отбору на ЧЕ-2019

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты узнали соперников в отборочном цикле чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам жеребьевки, которая состоялась в Люксембурге, национальная команда сыграет в группе Е вместе со сборными Испании, Норвегии и Грузии. Победитель получит право выступить в финальной стадии континентального форума. Еще пять команд, которые займут вторые места в семи отборочных группах, по дополнительным показателям получат право выступить на чемпионате Европы.

Квалификационные матчи (на выезде и домашней площадке) будут сыграны с августа 2018 года по январь 2019-го. Решающую стадию турнира, в которой вместо 16 сборных сыграют 24, примут сразу четыре страны: Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды. Также без отбора в эту стадию вышли Россия, Германия, Сербия, Италия, Болгария, Чехия, Польша и Турция.

Мужская сборная Беларуси по волейболу дважды выступала на чемпионате Европы в 2013 и 2015 годах, но не смогла выйти в плей-офф из группы. Женская национальная команда на континентальный форум 2019 года прошла без отбора по итогам выступления на ЧЕ в Азербайджане и Грузии, где волейболистки заняли рекордно высокое для себя седьмое место.

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