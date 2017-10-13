Международная федерация волейбола объявила о создании Лиги наций

Новый турнир, который придет на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-при, стартует в 2018 году. В нем будут участвовать по 12 команд (мужских и женских), которые будут формировать так называемое ядро участников, еще четыре сборных будут попадать в высший дивизион из числа претендентов. Волейбольная лига будет проходить по круговой системе, по итогам сезона две худшие команды заменят лучшие из второго дивизиона. Победитель будет определяться в «Финале шести».
В 2018 году в мужском турнире в число основных команд включены сборные России, Бразилии, Италии, США, Китая, Сербии, Франции, Аргентины, Ирана, Польши, Германии, Японии. В число претендентов вошли команды Австралии, Южной Кореи, Канады и Болгарии.
В женском турнире в состав основных участников вошли сборные России, Бразилии, Италии, США, Китая, Сербии, Нидерландов, Таиланда, Турции, Южной Кореи, Германии, Японии. В число претендентов включены команды Аргентины, Доминиканской Республики, Польши и Бельгии.