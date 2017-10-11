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14:22 (мск), источник: Новости Перми

ВК «Прикамье» обратился к болельщикам за финансовой поддержкой

Волейбольному клубу из Перми засчитали два технических поражения и сняли два очка за неявку на матчи четвертого тура чемпионата России в Барнаул, куда команда не поехала из-за отсутствия средств. Теперь по этой же причине под угрозой и проведение домашнего тура.

Поединки с барнаульским «Университетом» должны были пройти в минувшие выходные, «Прикамье» — один из лидеров турнира, с начала чемпионата не проигравший ни матча, был вынужден пропустить игры из-за финансовых проблем. Теперь пермская команда упала на пятое место, а под угрозой и следующий тур, который должен пройти 21 и 22 октября в Перми.

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В ВК «Прикамье» надеются, что ЦСП Пермского края, в ведении спорткомплекс имени Сухарева и стадион «Энергия», долг перед которым за аренду приближается к 2,5 миллионам рублей, пойдет навстречу и разрешит провести матчи в СК Сухарева.

Также клуб обращается к болельщикам с просьбой помочь собрать необходимое количество средств для проведения очередного домашнего тура. Обратиться можно в бухгалтерию «Прикамья» на стадион «Энергия» по адресу Советская, 100.

Добавим, что министр спорта Пермского края Олег Глызин накануне заявил в эфире «Эха Москвы в Перми», что волейбольный клуб «Прикамье» не сможет продолжать участие в чемпионате без спонсорских денег, однако министерство не намерено помогать ВК с поиском внебюджетного финансирования, как это бывало раньше.

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«Край финансирует любой профессиональный клуб в соотношении 50 на 50. То есть мы предоставляем бюджетные средства, а профессиональный клуб в соотношении 50 на 50 наполняет их сам с другой стороны. Часть клубов у нас это требование подтвердило, это “Амкар”, “ПАРМА” и “Пермские медведи”. Не подтвердили в настоящее время это волейбольный клуб “Прикамье” и хоккейный клуб “Молот”. Клубы всегда рассчитывали на то, что и бюджетные средства, и спонсорские средства изыщет для них край. В настоящее время все это поменялось. Существует распоряжение президента РФ Владимира Путина, который четко сказал, что профессиональные команды должны обеспечить себя сами. Это должно произойти не резко, конечно, постепенно, но вектор такой есть. В настоящее время у волейбольного клуба “Прикамье” существует такое опасение, что они могут не продлить свои игры. Если деньги не найдут, то вылетят», — сказал краевой министр спорта.

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