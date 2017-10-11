«Динамо» против «Динамо». Сегодня — старт суперлиги

Источник: Спорт-Экспресс

Фавориты турнира все те же — московское и казанское «Динамо». Традиционно опасна «Уралочка"-НТМК. Усилился «Енисей». Остальные, скорее всего, будут решать локальные задачи.

КТО ВОЗГЛАВИТ СБОРНУЮ?

В чемпионате всего 10 команд, однако почти в каждой из них работают очень интересные специалисты. Некоторые из которых, к слову, могут возглавить женскую сборную России.

Впрочем, Константин Ушаков пока официально остается на своем посту. В ноябре состоится тренерский совет, на котором будет дана оценка его работе на чемпионате Европы, и, как минимум, до тех пор он — главный тренер российской сборной. Но далеко не все гладко и с его краснодарским «Динамо». За сутки до старта сезона на официальном сайте команды в заявке значатся только шесть игроков, три из которых — либеро. Обновлять информацию то ли некому, то ли некогда, то ли не для кого.

Если Ушакова отправят в отставку с поста главного тренера сборной, на его место есть три явных кандидата. Во-первых, директор казанского «Динамо» Сергей Чернышов в открытую призвал руководство Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) задуматься о назначении Ришата Гилязутдинова. 44-летний специалист за последнее время выиграл с Казанью Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, пять чемпионатов и два Кубка России. Сам Гилязутдинов тоже выразил заинтересованность в работе со сборной. И если ему дадут шанс, вряд ли у кого-то будут вопросы.

Еще один претендент — Вадим Панков. Он из года в год бьется со своим «Заречье-Одинцово», хотя финансовое положение подмосковного клуба только ухудшается. В этом сезоне ему предстоит очередной квест с новой группой детского сада: в команде есть 29-летняя Валерия Гончарова, а всем остальным игрокам от 16 до 23 лет. Средний возраст «Заречья» — 20,5 года! При этом Панков не раз доказывал, что работать с юным поколением умеет прекрасно. В этом году, например, он привел молодежную сборную к серебру чемпионата мира, а студенческую — к золоту Универсиады.

Наконец, третий потенциальный главный тренер сборной России — Зоран Терзич, недавно возглавивший московское «Динамо». На первой же своей пресс-конференции он заявил, что есть две сборные, в которых он хотел бы работать: Сербия и Россия. Намек очевиден. При этом работу с сербской командой на данном этапе он едва ли захочет прекращать — в прошлом году она дошла до финала Олимпиады, а в этом выиграла чемпионат Европы. С другой стороны, сам Терзич на вопрос о его потенциальном приходе в российскую сборную категоричен не был и отметил, что официальных предложений на этот счет ему еще не поступало.

ПОШУМЯТ ЛИ КАРПОЛЬ И КОШКИН?

В шорт-лист кандидатов в силу возраста не входит мэтр тренерского цеха Николай Карполь. Однако «пошуметь» в суперлиге с «Уралочкой"-НТМК он вполне может. В Екатеринбург в межсезонье приехали Екатерина Чернова, Анастасия Гарелик, Мария Халецкая, Екатерина Енина и Татьяна Романова. И Карполь отметил, что в отличие от прошлого чемпионата у него уже не семь, а 12 игроков. И даже несмотря на трансфер Марины Бабешиной в Москву, специалист считает нынешний состав сильнейшим за последние годы.

В прошлом сезоне ярко проявил себя наставник «Енисея» Александр Кошкин, которому всего 33 года. Его команда впервые в истории завоевала медали. Разовым всплеском это было или в России подрастает специалист топ-уровня, отчасти покажет предстоящий сезон. Красноярской команде, помимо прочего, предстоит дебют в Лиге чемпионов — и это еще одна проверка на прочность. Благо в межсезонье «Енисей» усилился. Команду пополнили Наталья Малых, Виктория Русакова, Ольга Ефимова, Ксения Бондарь и Светлана Крючкова — все они имеют опыт выступлений за сборную России.

Главные же претенденты на титул — два «Динамо». Из Москвы и Казани. В столичном клубе теперь, как известно, три связующих: Екатерина Панкова, Вера Ветрова и Бабешина. Что из этого выйдет, пока непонятно. В помощь к Наталии Гончаровой в диагональ пришла Дарья Столярова. И, судя по опыту прошлых лет, можно ожидать, что ближе к Новому году в «Динамо» приедет сильный легионер. Начнут же сезон действующие чемпионки вообще без иностранных игроков.

А вот Казани их полный комплект. Элица Василева по-прежнему в составе, плюс удалось пригласить опытную Наталью Мамедову из Азербайджана. На смену Столяровой была приглашена Дарья Малыгина.

Любопытно, что первое динамовское дерби состоится уже 16 октября в Москве. Игра будет иметь особое значение — в ее рамках будет разыгран еще и Суперкубок России.