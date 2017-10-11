«Динамо» против «Динамо». Сегодня — старт суперлиги
«СЭ» рассказывает о главных интригах стартующего сегодня женского чемпионата России.
«СЭ» рассказывает о главных интригах стартующего сегодня женского чемпионата России.
Фавориты турнира все те же — московское и казанское «Динамо». Традиционно опасна «Уралочка"-НТМК. Усилился «Енисей». Остальные, скорее всего, будут решать локальные задачи.
КТО ВОЗГЛАВИТ СБОРНУЮ?
В чемпионате всего 10 команд, однако почти в каждой из них работают очень интересные специалисты. Некоторые из которых, к слову, могут возглавить женскую сборную России.
Впрочем, Константин Ушаков пока официально остается на своем посту. В ноябре состоится тренерский совет, на котором будет дана оценка его работе на чемпионате Европы, и, как минимум, до тех пор он — главный тренер российской сборной. Но далеко не все гладко и с его краснодарским «Динамо». За сутки до старта сезона на официальном сайте команды в заявке значатся только шесть игроков, три из которых — либеро. Обновлять информацию то ли некому, то ли некогда, то ли не для кого.
Если Ушакова отправят в отставку с поста главного тренера сборной, на его место есть три явных кандидата.
Еще один претендент — Вадим Панков. Он из года в год бьется со своим «Заречье-Одинцово», хотя финансовое положение подмосковного клуба только ухудшается. В этом сезоне ему предстоит очередной квест с новой группой детского сада: в команде есть 29-летняя Валерия Гончарова, а всем остальным игрокам от 16 до 23 лет. Средний возраст «Заречья» — 20,5 года! При этом Панков не раз доказывал, что работать с юным поколением умеет прекрасно. В этом году, например, он привел молодежную сборную к серебру чемпионата мира, а студенческую — к золоту Универсиады.
Наконец, третий потенциальный главный тренер сборной России — Зоран Терзич, недавно возглавивший московское «Динамо». На первой же своей
ПОШУМЯТ ЛИ КАРПОЛЬ И КОШКИН?
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В прошлом сезоне ярко проявил себя наставник «Енисея» Александр Кошкин, которому всего 33 года. Его команда впервые в истории завоевала медали. Разовым всплеском это было или в России подрастает специалист
Главные же претенденты на титул — два «Динамо». Из Москвы и Казани. В столичном клубе теперь, как известно, три связующих: Екатерина Панкова, Вера Ветрова и Бабешина. Что из этого выйдет, пока непонятно. В помощь к Наталии Гончаровой в диагональ пришла Дарья Столярова. И, судя по опыту прошлых лет, можно ожидать, что ближе к Новому году в «Динамо» приедет сильный легионер. Начнут же сезон действующие чемпионки вообще без иностранных игроков.
А вот Казани их полный комплект. Элица Василева
Любопытно, что первое динамовское дерби состоится уже 16 октября в Москве. Игра будет иметь особое значение — в ее рамках будет разыгран еще и Суперкубок России.
Два «Динамо» пока делят второе место в истории по количеству чемпионств — 5:5. Вполне вероятно, в этом сезоне